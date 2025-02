Asl1, Ospedale L’Aquila: 50 anni di attività per il Centro di Tipizzazione tissutale

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:ven 28 feb, 2025L’Aquila – ? inserito in una rete a livello mondiale e svolge un lavoro rilevante, grazie a sofisticati laboratori e staff di elevata professionalit?, nell’esecuzione di test di valutazione di compatibilit? genetica per trapianti d’organi, tessuti, cellule staminali emopoietiche e midollo osseo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta del centro di tipizzazione tissutale di immunoematologia dell’ospedale dell’Aquila, diretto dal dott. Franco Papola, che ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attivit? dalla sua istituzione, che risale al gennaio 1975. Il servizio, unico in regione, ? il fiore all’occhiello della sanit? aquilana e abruzzese e l’elevato standard dell’attivit?, obiettivo strategico della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano, viene costantemente certificato, con rigorose ispezioni, da societ? internazionali accreditate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In occasione del mezzo secolo di vita del centro ? stato organizzato un convegno, in collaborazione con l’accademia medica aquilana ‘Salvatore Tommasi’, dal titolo “50 anni di eccellenza in Abruzzo’, che si terr? all’Aquila, sabato primo marzo, alle ore 8.30, al centro congressi ‘Luigi Zordan’, monastero San Basilio – riporta testualmente l’articolo online. Interverranno, tra gli altri, il direttore generale del centro nazionale trapianti, Giuseppe Feltrin e i direttori dei diversi servizi e reparti dell’ospedale San Salvatore che operano in sinergia con la tipizzazione tissutale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quest’ultima effettua complesse procedure di laboratorio (le tipizzazioni, appunto) per valutare la compatibilit? genetica tra donatore-ricevente nel trapianto di organi, tessuti, cellule staminali emopoietiche e trasfusione di piastrine, garantendo la pronta disponibilit? h24, indispensabile per l’attivit? trapiantologica – A ci? si aggiunge il sequenziamento genetico dei donatori volontari che si iscrivono al registro nazionale italiano donatori midollo osseo, nell’ambito del registro regionale e centro donatori delle regioni Abruzzo e Molise, grazie alla collaborazione con i rispettivi servizi Trasfusionali – precisa il comunicato. Il centro di tipizzazione, inoltre, esamina le caratteristiche genetiche del sangue dei cordoni ombelicali, raccolti in Abruzzo e nelle Marche, ai fini dell’inserimento nella Banca di sangue da cordone ombelicale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’immunoematologia e tipizzazione tissutale, nei cinque decenni di attivit?, ha svolto un lavoro rilevante soprattutto in termini di qualit?, tenendo conto della complessit? delle procedure di laboratorio e dell’alto grado di preparazione professionale richiesto: 1.300 le valutazioni di caratteristiche genetiche donatore/ricevente da cadavere e 4.000 quelle effettuate per malati in attesa di trapianto di rene – Tra i 7.300 i donatori volontari iscritti nei registri internazionali 73 di essi hanno effettivamente donato le cellule staminali per pazienti di ogni parte del mondo, dando loro una possibilit? di vita dopo leucemie, linfomi o altre gravi patologie ematologiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il convegno ? aperto a tutti e la popolazione ? invitata a partecipare per condividere gli importanti argomenti al centro del dibattito – : CRITT_loc rev04.pdf (2393 kb)

