Asl1, Ospedale L’Aquila: ambulatori Pediatria trasferiti al Delta 6 dal 19 maggio

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:gio 15 mag, 2025L’Aquila – Nell’ambito dei lavori di riqualificazione strutturale previsti e finanziati con fondi PNRR, da luned? 19 maggio 2025 gli ambulatori di Pediatria dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila saranno trasferiti dall’edificio L5 al piano terra dell’edificio Delta 6. Il trasferimento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, garantendo al contempo la continuit? dell’assistenza – si legge sul sito web ufficiale. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione alla nuova collocazione e a consultare la sezione dedicata ai lavori in corso per tutti gli aggiornamenti su eventuali modifiche ai percorsi o spostamenti di servizi – aggiunge la nota pubblicata. Ci scusiamo per i possibili disagi e ringraziamo per la collaborazione – si apprende dalla nota stampa. Link alla sezione “Lavori in corso”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it