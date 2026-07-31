Asl1, Ospedale L’Aquila: apre parcheggio di 40 posti, a breve altri 170

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:ven 31 lug, 2026L’AQUILA – All’ospedale di L’Aquila nuovo parcheggio di 40 posti auto, che si aggiungono a quelli gi? disponibili, realizzato negli spazi che venivano utilizzati nei mesi scorsi per la sosta del mezzo mobile della Pet-Tac. Il recupero dello spazio, con lo scopo di destinarlo alla sosta delle auto, ? stato reso possibile dall’attivazione del nuovo reparto di Medicina nucleare del San Salvatore, che ha consentito di rimuovere la postazione mobile che sorgeva all’esterno del presidio e di sostituirla con una nuova e moderna apparecchiatura stabile collocata all’interno della nuova unit? operativa – si apprende dal portale web ufficiale. Per l’apertura del nuovo parcheggio di 40 posti, avvenuta ieri, sono state compiute tutte le operazioni di manutenzione e predisposta la segnaletica orizzontale in base alla normativa – La nuova area parcheggio, peraltro, ? un ulteriore step dell’azione di progressivo ampliamento del numero di posti auto dell’ospedale messa a punto dalla Direzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Infatti, a breve si concluder? la progettazione per la realizzazione di un altro parcheggio di 170 posti che, complessivamente, porter? a un incremento di 210 posti auto per tutto l’ospedale, in aggiunta a quelli gi? esistenti – precisa il comunicato.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it