Asl1, Ospedale L’Aquila, nasce il laboratorio analisi del futuro

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:gio 07 mag, 2026Un salto nel futuro per la sanit? abruzzese parte dall’Aquila, dove la Medicina di Laboratorio dell’ospedale “San Salvatore” si trasforma in un centro ad alta innovazione tecnologica grazie all’attivazione del nuovo Laboratorio Analisi ad Alta Automazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il sistema, installato lo scorso mese di settembre al termine dei lavori di adeguamento strutturale, ? entrato in funzione dopo un periodo di formazione del personale ed ? operativo da febbraio – Si tratta della prima delle tre strutture previste nell’ambito di una gara aziendale della ASL 1, che porter? l’installazione dello stesso sistema anche negli ospedali di Avezzano e Sulmona, con l’obiettivo di uniformare e innalzare gli standard qualitativi su tutto il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il valore complessivo della gara ? pari a circa 2,2 milioni di euro l’anno, comprensivo di tutte le apparecchiature installate nei tre presidi – precisa la nota online. Il laboratorio del P.O. San Salvatore ? dotato di un sistema avanzato di automazione intelligente, con una capacit? operativa di circa 3 milioni di test l’anno e attivit? garantita 24 ore su 24. La struttura gestisce campioni provenienti dall’utenza esterna, dai centri prelievo e dai reparti ospedalieri, assicurando risposte rapide soprattutto nei casi di emergenza-urgenza, dove tempi e affidabilit? della diagnostica risultano determinanti – precisa il comunicato. “La messa in funzione del laboratorio ad alta automazione rappresenta un cambio di passo reale per la nostra attivit? – sottolinea la responsabile della UOC Laboratorio Analisi del PO dell’Aquila, la dott.ssa Patrizia Frascaria – L’integrazione dei sistemi consente oggi livelli molto elevati di precisione, tracciabilit? e sicurezza, riducendo al minimo il margine di errore e migliorando sensibilmente i tempi di risposta – ? un investimento che rafforza la qualit? del servizio offerto ai cittadini e valorizza al tempo stesso le competenze dei professionisti”. Il cuore del sistema ? rappresentato da un percorso completamente automatizzato dei campioni: la provetta, una volta accettata, viene presa in carico da un sistema robotizzato che, attraverso la lettura del codice a barre e il riconoscimento del tappo, identifica l’esame richiesto e verifica l’idoneit? del campione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da quel momento, tutte le fasi avvengono senza intervento manuale, con campioni trasportati in isolamento per garantire la massima sicurezza degli operatori – In caso di valori anomali, il sistema attiva automaticamente un secondo test di controllo prima della refertazione, mentre le provette vengono conservate in un archivio refrigerato robotizzato, da cui possono essere recuperate per ulteriori analisi in modo rapido e tracciato – recita il testo pubblicato online. Il progetto si inserisce anche in una visione attenta alla sostenibilit?, grazie alla riduzione degli sprechi, dei rifiuti sanitari e dei consumi energetici – precisa la nota online. Con questo importante ammodernamento tecnologico, la ASL 1 compie un passo concreto verso una sanit? pi? efficiente, sicura e moderna, in grado di garantire diagnosi pi? rapide ai pazienti e dati sempre pi? affidabili a supporto dell’attivit? clinica – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it