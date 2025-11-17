Asl1, Ospedale L’Aquila: rimosso tumore e ricostruita lingua

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:lun 17 nov, 2025L’AQUILA – Asportazione del tumore e contestuale ricostruzione della lingua e del pavimento orale con un lembo di tessuto della coscia del paziente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo, in sintesi, il complesso intervento, primo nel genere all’ospedale di L’Aquila, effettuato al reparto di Chirurgia Maxillo facciale, diretto dal prof. Filippo Giovannetti, in collaborazione con la chirurgia maxillo facciale del Policlinico Umberto I di Roma, guidata dal prof. Valentino Valentini – precisa la nota online. Dopo l’intervento, effettuato nei giorni scorsi al San Salvatore, il paziente ha avuto un decorso post operatorio senza complicanze ed ? stato dimesso; ora seguir? un programma di controlli clinici spalmato nel tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo l’asportazione del tumore, si ? proceduto alla ricostruzione funzionale e morfologica della lingua e del pavimento orale attraverso il prelievo microvascolare di un lembo di tessuto dalla coscia del paziente, successivamente reinnestato attraverso tecnica microchirurgica – si apprende dal portale web ufficiale. Questa avanzata procedura consente di preservare al massimo le funzioni essenziali del linguaggio, della deglutizione e della masticazione, migliorando in modo significativo la qualit? di vita del paziente nel post-operatorio – recita il testo pubblicato online. Il delicato intervento ? stato reso possibile dalla stretta collaborazione tra l’?quipe della Chirurgia Maxillo facciale del San Salvatore, composta da prof. Filippo Giovannetti, dal dott. Ettore Lupi e dalle dottoresse Flavia Maesa e Federica Ferri e quella della Chirurgia Maxillo-Facciale del Policlinico romano, di cui facevano parte i professori Valentino Valentini e Andrea Battisti e il dott. Marco Della Monaca – si apprende dal portale web ufficiale. Determinante, per il successo dell’operazione, l’elevata professionalit? dell’equipe anestesiologica composta dalla dott.ssa Emilia Barattelli e dalla dott.ssa Roberta Papola nonch? del personale infermieristico di sala operatoria e del reparto di Chirurgia Maxillofacciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’intervento”, dichiara il prof. Giovannetti, “rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita della nostra struttura, che consolida la propria capacit? di offrire trattamenti oncologici e ricostruttivi di altissima specializzazione in tutto il territorio della Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” La complessa operazione conferma l’importanza della sinergia tra centri ad alta specializzazione per garantire le cure pi? avanzate e innovative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il responsabile della Chirurgia Maxillo-Facciale del Policlinico Umberto I, prof. Valentini, aggiunge: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a un intervento che evidenzia quanto la cooperazione tra istituzioni possa fare la differenza nella gestione dei casi pi? complessi.” Da parte sua, la Asl 1 Abruzzo, nell’ evidenziare il gioco di squadra e l’affiatamento delle ?quipe chirurgiche, anestesiologiche, infermieristiche e riabilitative, ribadisce la volont? di continuare a investire nello sviluppo delle competenze e nella tecnologia a favore degli utenti.

