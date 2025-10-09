Asl1, Parte il 13 ottobre la campagna antinfluenzale ASL 1: oltre 77mila dosi per tutta la provincia

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:gio 09 ott, 2025L’Aquila – Luned? 13 ottobre inizia la campagna di vaccinazione gratuita contro l’influenza stagionale con la Asl 1 Abruzzo mobilitata in provincia con tutte le sue articolazioni territoriali – precisa il comunicato. Le dosi disponibili sono oltre 77.400, a disposizione di tutti gli ambulatori vaccinali disseminati nel territorio aziendale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quest’anno l’obiettivo ? raggiungere una copertura vaccinale del 75% per gli over 65, migliorando i risultati della campagna di vaccinazione del 2024. Doppia immunizzazione per covid e influenza La vaccinazione contro l’influenza stagionale potr? essere effettuata in contemporanea in un’unica seduta con l’iniezione del vaccino anti-Covid. Una doppia immunizzazione che gli esperti consigliano, soprattutto per la protezione delle fasce maggiormente a rischio di complicanze gravi come anziani e soggetti fragili – precisa la nota online. Per l’influenza stagionale vi sono sei tipologie di vaccini che gli operatori possono somministrare sulla base di alcuni parametri, tra cui et? e caratteristiche del soggetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Peraltro, oltre a quello contro l’influenza, potranno essere somministrati in modo concomitante, sempre sulla scorta della valutazione degli addetti, altri vaccini tra cui covid, come gi? detto, antipneumococcica ed Herpes (fuoco di sant’Antonio). Vaccinazione antipneumococcica – si apprende dal portale web ufficiale. La vaccinazione antipneumococcica viene offerta attivamente e gratuitamente in et? pediatrica (nel corso del primo anno di vita), alle persone di qualunque et? con patologie croniche e con particolari situazioni di fragilit? che rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie invasive da pneumococco – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, l’offerta gratuita riguarda anche le persone sane che compiono 65 anni nell’anno in corso – recita il testo pubblicato online. La vaccinazione antipneumococcica potr? essere effettuata durante tutto l’anno, anche insieme ad altre vaccinazioni, comprese la vaccinazione antinfluenzale e quella antiCovid-19. I bambini pi? piccoli dai 6 mesi ai 6 anni saranno vaccinati negli ambulatori vaccinali pediatrici della ASL. Destinatari – aggiunge la nota pubblicata. La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente alle persone di et? uguale o superiore a 60 anni con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali, con o senza patologie croniche; donne in gravidanza, indipendentemente all’et? gestazionale o in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque et? ricoverati presso strutture per lungodegenti; persone rientranti nella fascia d’et? 6 mesi-59anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all’influenza (compresi i conviventi); addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell’ordine e protezione civile in servizio attivo, compresi i Vigili del fuoco, Carabinieri, Militari e la Polizia municipale; personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali); personale che, per motivi di lavoro, ? a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue – Inoltre, il ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui ? raccomandato il vaccino gratuito anche i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. Infatti ? stato osservato che gran parte della trasmissione dell’influenza avviene negli asili nido e tra i bambini in et? scolare – Pertanto, immunizzare i bambini, oltre alla popolazione pi? anziana, pu? ridurre la trasmissione complessiva dell’influenza e proteggere le persone appartenenti ai gruppi a rischio – Dove vaccinarsi Sar? possibile vaccinarsi negli studi dei medici di famiglia e nelle farmacie che aderiscono alla campagna oltrech? nei centri vaccinali Asl della Provincia nelle sedi indicate nell’allegato scaricabile qui sotto – aggiunge testualmente l’articolo online. : sedi vaccinazioni influenza 2025.pdf (533 kb)

