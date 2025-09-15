Asl1, Patologie polmonari: il 19 settembre congresso regionale all’Aquila

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:lun 15 set, 2025L’Aquila – Patologie polmonari: L’Aquila ospiter? un qualificato consesso medico-scientifico regionale grazie a un convegno con i migliori esperti della branca – viene evidenziato sul sito web. Direttori di reparti e dirigenti medici delle quattro province d’Abruzzo si ritroveranno venerd? 19 settembre nel capoluogo regionale, al palazzetto dei Nobili, a partire dalle 9, per confrontarsi sul tema: “Le patologie polmonari e la multidisciplinariet?: nuove sfide”. I lavori, giunti alla terza edizione, sono organizzati dal direttore del reparto Pneumologia dell’ospedale dell’Aquila, dott. Gian Luca Primomo, che dirige un affiatato staff composto da medici, infermieri e Oss che lavorano insieme con unit? d’intenti – precisa la nota online. Al centro del congresso, con l’obiettivo di affinare le strategie di contrasto alle patologie polmonari, ci sar? il tema cruciale della multidisciplinariet?, cio? dell’azione in sinergia tra servizi e reparti – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso del convegno si parler?, tra l’altro, di asma bronchiale, insufficienza respiratoria, fibrosi e neoplasie polmonari – precisa il comunicato. “La cura e l’assistenza ai malati”, dichiara Primomo, “ogni giorno richiede un impegno collettivo dei medici e un corale gioco di squadra poich? la popolazione ? sempre pi? anziana e spesso affetta da pi? patologie che rendono complicato trattare le malattie respiratorie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il convegno cerca di dare ulteriori risposte sull’approccio terapeutico pi? efficace da intraprendere per affrontare problematiche che rappresentano sfide crescenti”. La pneumologia interventistica dell’Aquila ha effettuato, dal gennaio scorso ad oggi, oltre 300 procedure ed entro l’anno toccher?, secondo le previsioni, quota 400. L’ambulatorio per l’asma grave, che di recente ha acquisito nuove apparecchiature, attrae pazienti da altre province d’ Abruzzo e da regioni vicine – si apprende dalla nota stampa. A pieno regime anche l’ambulatorio per la fibrosi polmonare che si avvale della piena collaborazione dei servizi di reumatologia e radiologia – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it