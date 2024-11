Asl1, Pazienti con politrauma: importante convegno all’Aquila

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:mar 12 nov, 2024L’Aquila – Rendere sempre pi? efficace la gestione del paziente con pi? traumi, ridurre le conseguenze fisiche e sociali dell’utenza e contenere i costi sanitari – precisa la nota online. Sar? il tema al centro del corso di formazione, in programma il 15 novembre prossimo all’Aquila, alle ore 9.00, nella sala ipogea del consiglio regionale, dal titolo: ‘Gestione dell’Emergenza-Urgenza: il trauma maggiore dal territorio all’ospedale”, a cui parteciperanno 100 tra medici e infermieri del Dipartimento di Emergenza e Urgenza della Asl 1 Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Un tema di grande attualit? e dai risvolti delicati come testimoniano i numeri dell’ospedale dell’Aquila: in seguito a 245 casi, ricompresi nel periodo da giugno 2023 ad oggi, classificati come traumi maggiori all’arrivo al pronto soccorso, 144 pazienti sono stati ricoverati nei diversi reparti: 45 in rianimazione, 24 in neurochirurgia, 4 in maxillo facciale, 21 in chirurgia – viene evidenziato sul sito web. Nelle settimane scorse, dai reparti coinvolti nella problematica, ? stato messo a punto un percorso di assistenza, fissato in un documento-guida – viene evidenziato sul sito web. Oltre agli interventi educativi sulla societ? civile, ? infatti evidente la necessit? di mettere in campo tutte le risorse disponibili per salvare vite e limitare i danni. Il presidente del convegno formativo ? il dott. Angelo Mucciconi, direttore del Pronto soccorso dell’ospedale dell’Aquila, affiancato dal responsabile scientifico dott. Emilio Tonelli – L’apertura del corso, dopo il saluto dei vertici della Asl, sar? del direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione prof. Franco Marinangeli e del dirigente delle professioni infermieristiche dott. Adriano Fiorini – precisa il comunicato. Il documento aziendale, messo a punto dalla Asl sulla gestione del trauma maggiore, sar? illustrato dal dott. Antonello Ciccone, responsabile della Terapia Intensiva del San Salvatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il dott. Mauro Casinghini, direttore del Dipartimento di Protezione Civile della Regione, esporr? i risultati a 6 mesi dall’attivazione del numero unico per l’Emergenza –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it