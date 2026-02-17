Asl1, Pediatria L’Aquila: 2 nuovi ecografi ‘figli’ della beneficenza

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mar 17 feb, 2026L’AQUILA – La Pediatria dell’ospedale di L’Aquila scala le vette della qualit? con l’acquisizione di due ecografi di ultima generazione, ‘figli’ di due iniziative benefiche – Nazionale cantanti e Conad Adriatico, con distinte contesti, raccolgono fondi e consentono alla Asl 1 Abruzzo di acquistare due macchinari di raffinata tecnologia – si apprende dal portale web ufficiale. La consegna degli ecografi ? avvenuta questa mattina, nell’aula Dal Brollo dell’ospedale, alla presenza, tra gli altri, di Paolo Costanzi, Direttore Generale della ASL 1 Abruzzo, Carmine Viola, direttore Sanitario aziendale, Sandra Di Fabio, direttrice del Dipartimento Materno Infantile e del prof. Vincenzo Salpietro, direttore della Clinica pediatrica di L’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. In rappresentanza di Conad Adriatico, ? intervenuto Roberto Canu e, per l’Associazione Nazionale Cantanti Filippo Lucci, responsabile delle pubbliche relazioni della corrispondente Nazionale – si apprende dalla nota stampa. Sono inoltre intervenuti il senatore Guido Liris e l’assessore del Comune dell’Aquila Manuela Tursini – Uno degli ecografi, acquistato con il contributo Conad Adriatico, ? gi? nella disponibilit? del reparto; il secondo, gi? ordinato e frutto della Partita del Cuore Nazionale Cantanti contro Nazionale Politici del 2025, sar? preso usato per neonati e ai lattanti – aggiunge la nota pubblicata. L’apparecchiatura ‘targata’ Conad ? il risultato del percorso avviato grazie ai fondi raccolti nel 2024 nell’ambito dell’iniziativa solidale natalizia “Una collezione da favola”. Per ogni premio distribuito, Conad Adriatico ha raccolto dai propri clienti 50 centesimi, destinati a sostenere le eccellenze pediatriche di diversi ospedali del territorio, tra cui proprio la Unit? Operativa dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila – I fondi per l’altro ecografo sono invece il ricavato della partita del cuore, che vedeva contrapposta la nazionale cantanti a quella dei politici, nelle due edizioni del 2024 e 2025. Una occasione in cui la gara, trasmessa in prima serata su Rai, riusc? a coinvolgere tanta gente – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Ringrazio di cuore Conad Adriatico e Associazione Nazionale Cantanti?, dichiara il Manager Asl, Costanzi, ?per essere riusciti, con iniziative distinte e di grande efficacia, a ottenere un risultato importante, consentendoci di potenziare il reparto di pediatria con strumentazioni all’avanguardia, attraverso il coinvolgimento della collettivit?. ? la riprova che la sinergia tra enti, istituzioni pu? portare grande giovamento alla sanit? pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. ? stata una prova comune di efficienza, capacit? e generosit?” “I nuovi strumenti?, dichiarano il prof. Salpietro e la dott.ssa Di Fabio, ?consentiranno valutazioni approfondite che saranno effettuate sui piccoli pazienti che si rivolgono ai nostri reparti – Siamo grati a tutti gli attori in campo, ai benefattori e alla direzione strategica – ? Accenti di autentica soddisfazione del responsabile delle pubbliche relazioni della Nazionale Cantanti, Lucci, afferma: ?Il mio territorio regionale ? stato protagonista di una straordinaria prova di partecipazione e generosit?. La risposta del pubblico e il coinvolgimento dell’intera rete istituzionale testimoniano quanto L’Aquila sappia fare squadra quando si tratta di sostenere i principi della solidariet? e della condivisione, gli stessi della Nazionale Cantanti.? Per Antonio Di Ferdinando, Amministratore Delegato di Conad Adriatico, “?il contributo dei nostri clienti si traduce in un sostegno concreto alle strutture sanitarie del territorio, contribuendo al potenziamento della qualit? delle cure dedicate ai bambini e alle famiglie – si apprende dalla nota stampa. ?

