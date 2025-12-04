- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 4, 2025
Attualità

Asl1, Perdita di peso negli anziani, convegno all’Aquila sulla riabilitazione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:gio 04 dic, 2025L’Aquila – Un braccio robotico intelligente per supportare il paziente allettato negli esercizi di riabilitazione, adattando l’assistenza alle specifiche condizioni fisiche del soggetto – E’ la nuova tecnologia mutuata dall’intelligenza artificiale, per contrastare la sarcopenia – perdita di peso e di massa muscolare – che verr? illustrata gioved? 4 dicembre all’Aquila nel corso di un convegno in programma al Centro Congressi “Luigi Zordan”.   I lavori, dal titolo ‘Sarcopenia e nutrizione’, promossi dalla prof.ssa Clara Balsano, direttore del reparto Geriatria dell’ospedale di Avezzano e professore ordinario di Medicina Interna all’Universit? dell’Aquila, si terranno a partire dalle ore 9.   La sarcopenia interessa il 25-30% dei pazienti ricoverati e raggiunge punte ancora pi? elevate in condizioni croniche complesse, come in oncologia, dove pu? arrivare ad oltre il 70% a seconda del tipo di tumore e dello stadio di malattia – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di una condizione complessa, spesso associata a patologie croniche che ne amplificano gli effetti e accelerano il declino – recita il testo pubblicato online.   La sarcopenia colpisce oltre il 40% degli anziani oltre i 75 anni; non a caso l’invecchiamento rappresenta una delle sfide pi? rilevanti per la salute pubblica e per la qualit? della vita delle persone, incidendo in modo crescente sul benessere individuale e sulla spesa dei sistemi sanitari.   La robotica assistita, che sta rivoluzionando diagnosi e riabilitazione nei soggetti colpiti da sarcopenia, sar? uno dei temi centrali del convegno – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante i lavori verr? infatti presentato il progetto ASTRA-VR, sviluppato dall’Universit? degli studi dell’Aquila in collaborazione con l’Universit? degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale – si apprende dalla nota stampa. L’innovazione ? finalizzata a realizzare un sistema integrato di robotica riabilitativa e realt? virtuale immersiva contro la perdita di peso e massa muscolare in pazienti anziani ospedalizzati.  “Il convegno”, dichiara la prof.ssa Balsano, “nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione scientificamente aggiornata sul ruolo della sarcopenia nella progressione delle patologie croniche complesse, favorendo un confronto costruttivo tra medici, ricercatori e professionisti sanitari – Contrastare con nuove tecnologie la sarcopenia significa migliorare la qualit? di vita degli anziani, ridurre ricoveri e costi assistenziali” 

