Asl1, Più cultura digitale per fruire dei servizi: incontro ad Anversa (Aq)

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mer 15 apr, 2026ANVERSA (Aq) – Rendere l’accesso ai servizi pi? agevole e diretto, soprattutto nelle zone interne, prendendo per mano i cittadini e guidandoli nei processi di innovazione digitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ stato il tema al centro dell’incontro dal titolo: ‘Abruzzo Sanit? Online’, svoltosi ieri ad Anversa (Aq), alla biblioteca comunale, alla presenza, tra gli altri, della dott.ssa Giovanna Di Gianfrancesco, in rappresentanza della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila e di Pasqualino Di Cristofano, amministratore unico di Abruzzo Progetti – precisa la nota online. Il confronto ? nato dall’esigenza di mettere insieme istituzioni, sanit?, innovazione digitale e comunit? locali, con l’obiettivo di organizzare servizi realmente accessibili, inclusivi e vicini alle persone, soprattutto nelle zone periferiche – si apprende dalla nota stampa. E’ un obiettivo su cui la Asl della provincia di L’Aquila, insieme alla Regione, sta investendo con forza, avviando e consolidando la digitalizzazione dei servizi sanitari – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di un passaggio decisivo per migliorare l’accesso alle cure, semplificare l’approccio ai cittadini e rendere il sistema sanitario pi? efficiente – In questo percorso riveste un ruolo centrale il protocollo di collaborazione tra Regione e Abruzzo Progetti, al quale la Asl partecipa attivamente con due grandi obiettivi strategici – precisa la nota online. Da un lato, lo sviluppo e il potenziamento dei Punti di Facilitazione Digitale, luoghi fisici di supporto dove i cittadini possono essere accompagnati nell’uso dei servizi sanitari online, superando barriere tecnologiche e culturali; dall’altro il rafforzamento della capacit? di ‘dialogo’ dei sistemi informativi, essenziale per garantire continuit? assistenziale, condivisione sicura dei dati e una sanit? davvero integrata tra ospedale, territorio e servizi sociali – All’incontro ad Anversa erano presenti i facilitatori digitali Sabrina Vecchiarelli e Nunzio Del Cimmuto, figure-chiave per istruire e spiegare ai cittadini, in modo semplice e chiaro, come accedere ai servizi – precisa il comunicato. “Negli ultimi anni”, dichiara la dott.ssa Di Gianfrancesco, “abbiamo lavorato con continuit? per rafforzare i servizi digitali gi? disponibili: dal CUP online al Fascicolo Sanitario Elettronico, dai pagamenti digitali alla consultazione dei referti, fino all’integrazione dei servizi territoriali con farmacie e punti di prossimit?. Strumenti che non sostituiscono il rapporto umano ma lo affiancano e lo facilitano, soprattutto per chi vive in contesti geografici meno serviti”

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it