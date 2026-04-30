Asl1, Poliambulatorio mobile al ‘bivio’ per l’area peligno-sangrina

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:gio 30 apr, 2026Il poliambulatorio mobile Asl sta per ‘imboccare’ l’ultimo bivio verso l’area Peligno-Sangrina per concludere il tour in provincia di L’Aquila iniziato il 31 marzo scorso – recita il testo pubblicato online. Il servizio della prevenzione su ruote, infatti, conclude oggi, 30 aprile, il suo tragitto nella Marsica, a Ortona nei marsi (piazza Emilio Ferrante). Il 4 e 5 maggio prossimi sar? a Secinaro, in piazza degli eroi, per proseguire nelle altre tappe stabilite, fino al 19 maggio – recita il testo pubblicato online. Il Poliambulatorio itinerante offre screening con test ed esami gratuiti, senza prenotazione, nell’ambito del progetto ‘Casa della salute mobile’, promosso dalla Regione, portando la prevenzione nei centri periferici della provincia, dove i servizi sono meno facilmente fruibili – Sul mezzo vengono effettuate mammografie, Pap e Hpv test e ricerca di sangue occulto nelle feci (con distribuzione di appositi kit alla popolazione) oltre a spirometrie, elettrocardiogrammi e controlli di nei sospetti – precisa la nota online. Il servizio mobile ? aperto ai cittadini dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal luned? al sabato – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo dell’iniziativa ? la diagnosi precoce dei tumori di mammella, colon-retto e cervice uterina – si apprende dal portale web ufficiale. Ecco il calendario del giro conclusivo nel comprensorio peligno-sangrino: Secinaro (4 e 5 maggio piazza degli Eroi), Vittorito (6 e 7 maggio, Piazza Cavaliere Francesco Di Fiore), Cocullo (8 e 9 maggio, piazza Madonna delle Grazie), Scontrone (11 e 12 maggio, Area campo sportivo), Villetta Barrea (13 e 14 maggio, Piazza fratelli Virgilio), Alfedena (15 e 16 maggio, Piazza Umberto I), Opi (18 e 19 maggio, Area parcheggio via Fonte dei Cementi).

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it