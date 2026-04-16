Asl1, Poliambulatorio mobile, dopo l’Aquilano segue a ‘ruota’ la Marsica

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mer 15 apr, 2026Il poliambulatorio mobile della Asl 1 Abruzzo, che offre test ed esami gratuiti e senza prenotazione, lascer? oggi Montereale, ultima tappa nel territorio aquilano, per spostarsi, a partire da domani, a Carsoli per cominciare il giro nella Marsica – si legge sul sito web ufficiale. Il mezzo mobile, nell’ambito del progetto ‘Casa della salute mobile’, promosso dalla Regione, porta screening per la prevenzione nei centri periferici della provincia di L’Aquila, dando la possibilit? ai cittadini di sottoporsi a controlli ed esami – precisa il comunicato. Nel poliambulatorio della Asl vengono effettuate mammografie, Pap e Hpv test e ricerca di sangue occulto nelle feci (con distribuzione di appositi kit alla popolazione) oltre a spirometrie, elettrocardiogrammi e controlli di nei sospetti – precisa la nota online. Il servizio mobile ? aperto ai cittadini dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal luned? al sabato – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo ? la diagnosi precoce dei tumori di mammella, colon-retto e cervice uterina – La Casa della salute mobile declina in modo diverso il rapporto utente-Asl perch? ? l’istituzione sanitaria che si sposta nel luogo in cui vive il cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. L’obiettivo ? fare prevenzione nelle localit? dove l’accesso ai servizi ? meno agevole – si apprende dalla nota stampa. Domani, come detto, il mezzo mobile sar? a Carsoli, dove rester? anche il 17 aprile – si apprende dalla nota stampa. A seguire, proseguir? il suo tour con questo calendario: 18 aprile Capistrello (piazza Municipio), 20 e 21 Civita d’Antino (parcheggio stazione ferroviaria), 22 e 23 Villavallelonga (area adiacente Istituto Trasacco), 24-27 aprile Lecce nei Marsi (piazza Aldo Moro), 28 aprile San Benedetto dei Marsi (Piazza Risorgimento), 29-30 aprile Ortona dei Marsi (Piazza Emilio Ferrante). Successivamente la prevenzione su ruote si sposter? nell’area peligno-sangrina

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it