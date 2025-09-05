Asl1, Poliambulatorio mobile: oltre 3000 accessi in provincia Aq

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:ven 05 set, 2025Oltre 3.000 accessi in 3 mesi e mezzo: ? questo il bilancio dell’attivit? del poliambulatorio mobile della Asl 1 Abruzzo che dal maggio scorso si sposta continuamente nei territori della provincia di L’Aquila, offrendo ai cittadini la possibilit? di fare alcuni test ed esami nel Comune di residenza o in quello pi? vicino – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ il progetto della Casa della salute mobile, voluto dalla Regione, grazie al quale ? l’istituzione sanitaria che raggiunge il cittadino nel suo comprensorio e non viceversa, con prestazioni gratuite e senza prenotazione all’insegna della prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un sistema itinerante che riesce ad arrivare nei centri delle aree interne dove l’accesso ai servizi ? meno agevole – si apprende dalla nota stampa. Con il mezzo mobile vengono effettuate, senza alcun pagamento di ticket n? necessit? di appuntamento, mammografie, Pap e Hpv test e ricerca di sangue occulto nelle feci (con distribuzione di appositi kit alla popolazione) oltre a spirometrie, elettrocardiogrammi e controlli di nei sospetti – precisa il comunicato. L’obiettivo ? la diagnosi precoce dei tumori di mammella, colon-retto e cervice uterina nonch? di altre malattie Dal 15 maggio (tappa d’esordio del suo percorso) fino al 2 settembre scorso il poliambulatorio ha registrato 3.104 accessi che si sono tradotti in queste prestazioni: 195 mammografie, 276 Hpv/Pap, 639 controlli nevi, 709 kit consegnati per screening colon, 1708 spirometrie e 1723 elettrocardiogrammi – aggiunge la nota pubblicata. Il poliambulatorio itinerante ? aperto ai cittadini dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal luned? al sabato – recita il testo pubblicato online. L’ambulatorio su ruote si trova oggi a Ovindoli. Domani si sposter? a Rocca di Mezzo (6,8,9,10 settembre) e proseguir? secondo il tragitto stabilito: Fontecchio (11-13 settembre), Navelli (15-17 settembre), Capestrano (18, 19, 20, 22 settembre), Castel del Monte (23-25 settembre), Cagnano Aterno (26, 27, 29 settembre), Montereale (30 settembre-3 ottobre).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it