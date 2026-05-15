Asl1, Prevenzione asma: il 26 maggio, all’Aquila, spirometrie gratuite per bambini

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:ven 15 mag, 2026L’AQUILA – Garantire l’uso degli antinfiammatori inalatori contro l’asma a una platea di pazienti pediatrici sempre pi? vasta per prevenire le forme acute e tenere sotto controllo la patologia – si apprende dal portale web ufficiale. E’ l’obiettivo dell’iniziativa per la prevenzione, che consister? nell’effettuazione di spirometrie gratuite a piccoli pazienti, organizzata per il 26 maggio dal Servizio di Allergologia e Broncopneumologia pediatrica dell’ospedale di L’Aquila, in concomitanza della giornata mondiale dell’asma – si legge sul sito web ufficiale. Il Servizio del San Salvatore, di cui ? responsabile la dott.ssa Cecilia Fabiano e che fa capo alla Clinica pediatrica diretta dal prof. Vincenzo Salpietro, il 26 maggio offrir? l’esame spirometrico gratuito a pazienti pediatrici tra 6-16 anni – I test saranno eseguiti dalle 8.15 alle 13.30, all’Edificio Delta 6, piano terra, ma occorrer? prenotarsi utilizzando due ‘finestre’ temporali, il 19 e 22 maggio, chiamando il numero 0862/368564, dalle ore 12 alle 14. L’asma bronchiale ? una delle patologie croniche pi? diffuse e, in et? pediatrica, rappresenta la malattia cronica pi? frequente, interessando in Occidente un bambino su 10. La patologia ha un impatto molto forte sulla qualit? della vita dei pazienti e delle loro famiglie, con riflessi negativi sulla frequenza scolastica e lavorativa – si apprende dal portale web ufficiale. Oggi il controllo dell’asma non pu? prescindere dall’uso regolare dei farmaci antinfiammatori inalatori, fondamentali per ridurre l’infiammazione e prevenire le riacutizzazioni – Tuttavia, l’accesso a questa terapia in molte realt? non ? ancora assicurato a tutti e ci? porta a un uso eccessivo dei broncodilatatori, a cui si ricorre in presenza di attacchi che presentano gravi rischi, con accessi al pronto soccorso e ricoveri in ospedale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per evitare queste manifestazioni acute, ? necessario fare terapia preventiva e quindi dare a tutti la possibilit? di poter usare antinfiammatori inalatori, i soli in grado di tenere sotto controllo la malattia, riducendone i sintomi – precisa la nota online. “Nella giornata mondiale a tema”, dichiara la dott.ssa Fabiano, “oltre a fare le spirometrie gratuite sui pazienti pediatrici, intendiamo dare tutte le informazioni utili perch? curare l’asma non ? solo una necessit? clinica ma un diritto fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Rivolgiamo quindi l’invito ad aderire alla giornata di prevenzione”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it