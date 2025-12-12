Asl1, Prevenzione della demenza: screening all’Aquila e Avezzano

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:ven 12 dic, 2025L’Aquila – Test cognitivi e valutazione dei rischi per intercettare tempestivamente eventuali sintomi della demenza e attivare la prevenzione: luned? 15 dicembre, screening gratuito e senza prenotazione, dalle ore 9 alle 14, negli ospedali di L’Aquila e Avezzano – recita il testo pubblicato online. Si tratta di un Open Day, quindi con accesso libero, organizzato in occasione della prima giornata nazionale delle Demenze, promossa da SINdem. Per l’occasione, la Asl Abruzzo si mobiliter? con i centri disturbi cognitivi e demenze, che fanno capo al servizio di Neurologia, diretto dalla prof.ssa Simona Sacco, e con i reparti di Geriatria degli ospedali di L’Aquila e Avezzano, diretti, rispettivamente, dalla dott.ssa Mariapia Iovenitti e dalla prof.ssa Clara Balsano – aggiunge testualmente l’articolo online. 45% dei casi in meno con un occhio ai fattori di rischio – aggiunge testualmente l’articolo online. La giornata nazionale a tema vuole essere occasione per accrescere la consapevolezza della popolazione su questa grave patologia che colpisce soprattutto le persone over 65 e sulla possibilit? di prevenirla – si legge sul sito web ufficiale. Se si interviene su fattori di rischio, infatti, la demenza si pu? prevenire o ritardare fino al 45% dei casi – aggiunge la nota pubblicata. Gli indicatori di rischio sono: ipertensione, colesterolo alto, diabete, obesit?, fumo, alcol, sedentariet?, disturbi dell’umore, isolamento sociale, traumi cranici pregressi, esposizione all’inquinamento, eventuali deficit di vista e udito – Contenuti dello screening. Durante l’Open day di luned? 15 dicembre saranno somministrati brevi test cognitivi standardizzati, progettati per valutare lo stato di salute mentale, e verranno valutati i fattori di rischio – recita il testo pubblicato online. Particolare attenzione sar? dedicata all’alimentazione, prima alleata del cervello – Verranno svolti anche minicorsi psicoeducazionali rivolti ai caregiver, cio? alle persone che assistono i malati – precisa la nota online. Sedi e orari dello screening: Ospedale L’Aquila Neurologia: ambulatorio e poliambulatori, ore 9-14. Referente dott.ssa Patrizia Sucapane, psicologo Francesco Iucci – aggiunge la nota pubblicata. Geriatria: ambulatorio, Edificio Delta 7, III piano, ore 9-14. Referente dott.ssa Mariapia Iovenitti; psicologo Francesco Iucci – precisa la nota online. Ospedale Avezzano Neurologia: ambulatorio III piano ore 9-14. Referente dott.ssa Catia Di Pasquale, psicologa Eleonora Di Pietro – recita il testo pubblicato online. Geriatria: ambulatorio III piano ore 9-14. Referente dott.ssa Stefania Patrizi.

