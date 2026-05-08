Asl1, Prevenzione Epatite C, screening gratuiti fino a dicembre

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:ven 08 mag, 2026E’ stata prorogata la campagna di prevenzione per l’epatite C a cui si potr? aderire fino al 31 dicembre prossimo – recita il testo pubblicato online. Sar? sufficiente un semplice prelievo di sangue gratuito, senza l’impegnativa del medico, per individuare precocemente l’infezione da Hcv. La campagna di prevenzione, che rientra nel piano nazionale per l’eradicazione del virus Hcv, ? rivolta a coloro che sono nati tra il 1969 e il 1989. Per informazioni su come aderire allo screening si pu? chiamare il numero 0862/368702, dal luned? al venerd?, dalle ore 9 alle 13.00, o scrivere all’indirizzo screeninghcv@asl1abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it Se dal prelievo emerge la presenza del virus, l’interessato viene contattato per una visita specialistica e l’eventuale inizio della terapia – si legge sul sito web ufficiale. L’Hcv ? un virus che pu? rimanere silente nell’organismo, senza cio? dare alcun sintomo, e causare nel tempo gravi complicazioni come cirrosi epatica e tumore al fegato – riporta testualmente l’articolo online. Questa infezione, se intercettata per tempo, pu? essere curata con una terapia orale che ha un’efficacia superiore al 95% e con effetti collaterali minimi – precisa la nota online. In Abruzzo la prevalenza ? oltre la media nazionale; in Italia circa l’1% della popolazione ne ? affetta mentre in Regione la percentuale sale al 3% secondo alcune stime – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it