Asl1, Prevenzione, progetto Asl-Teatro Stabile: si alza il sipario

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:ven 06 mar, 2026L’AQUILA – Punti informativi sulla prevenzione allestiti all’interno del teatro, campagne social con attori, spettacoli di beneficenza e laboratori creativi ad hoc: ? questo il cuore dell’iniziativa promossa dal Teatro Stabile d’Abruzzo e la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila – Un originale ‘colpo di scena’, per restare in tema, con cui i due enti declinano linguaggi diversi ma con un fine comune, la promozione della salute pubblica e dei valori sociali – precisa la nota online. Il progetto ? frutto di un protocollo di intesa siglato questa mattina e presentato durante una conferenza stampa nella sede della Direzione Generale Asl all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Presenti, tra gli altri, il Manager della Asl, Paolo Costanzi, il presidente del Teatro stabile, Miska Ruggeri, e la dott.ssa Viviana Martinez, responsabile del Coordinamento screening Asl. Il progetto, denominato ‘La salute in scena’, porter? il messaggio della prevenzione tra i cittadini, in modo diretto e immediato, attraverso dei punti informativi sugli screening allestiti all’interno del Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Il primo punto informativo sar? attivo dalle ore 20, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo “A casa tutti bene”, scritto da Gabriele Muccino, in programma il 26 marzo – recita il testo pubblicato online. Qui i cittadini potranno informarsi sugli screening gratuiti della Asl. Sui canali social e sul portale della ASL verranno pubblicati aggiornamenti sugli spettacoli e sui punti informativi attivi, cos? da seguire tutte le iniziative della campagna – si apprende dal portale web ufficiale. A questi punti screening si affiancheranno altre attivit?, tra cui una campagna social fatta dagli attori e rappresentazioni di beneficenza – Il progetto, peraltro, non riguarder? solo L’Aquila ma sar? progressivamente esteso a tutta la provincia, con altre attivit? collegate al TSA nelle sedi di Avezzano e Sulmona – si legge sul sito web ufficiale. “L’individuazione di nuovi linguaggi, in grado di intercettare un numero di persone sempre pi? vasto”, afferma il Manager Costanzi, “? fondamentale per veicolare con crescente efficacia l’azione di sensibilizzazione della prevenzione, uno dei capisaldi della nostra mission. La collaborazione del Teatro Stabile rappresenta in questo senso un supporto prezioso che ci dar? la possibilit? di parlare di un tema importante con un tocco di leggerezza – si apprende dal portale web ufficiale. Ringrazio i vertici dell’Ente e tutti coloro che hanno accolto e voluto questo progetto”. Il Presidente del TSA Miska Ruggeri ha sottolineato l’importanza di creare delle reti di collaborazione strutturata sul territorio: “Unire Cultura e Cura, nel senso proprio del “prendersi cura”, pu? favorire la realizzazione di progetti che promuovono il benessere delle persone a tutto campo – Essere veicolo di divulgazione per la cultura della prevenzione arricchisce l’Ente Teatrale Regionale che collabora, cos?, ad inserire la Sanit? in ambiti non tradizionalmente riconosciuti come luoghi di divulgazione medico-scientifica – si apprende dal portale web ufficiale. Questo protocollo d’intesa rappresenta anche una buona pratica replicabile ovunque, contaminare i campi di esperienza allarga gli orizzonti.” La dott.ssa Martinez ha posto l’accento sui punti di forza del progetto – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di una iniziativa di grande impatto”, ha detto, “che contribuir? a rafforzare il messaggio sulla necessit? di sposare la prevenzione come strumento indispensabile per la salvaguardia della salute di tutti – precisa la nota online. La nostra presenza nei luoghi dove va in scena lo spettacolo ci consentir? di raggiungere il cittadino al di fuori delle ordinarie situazioni, coinvolgendolo nel tema in modo diverso – recita il testo pubblicato online. In questo modo potenzieremo le molteplici azioni di sensibilizzazione gi? attuate sulla prevenzione”.

