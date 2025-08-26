Asl1, Prevenzione tumore colon, riattivata la riconsegna del kit in farmacia

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mar 26 ago, 2025L’Aquila – Da oggi ? di nuovo attivo in farmacia, gratuitamente e senza prenotazione, il servizio di riconsegna del campione per la ricerca di sangue occulto nelle feci, nell’ambito del programma di screening del colon retto: baster? rivolgersi alla farmacia pi? vicina che aderisce al progetto della Asl 1 Abruzzo – Il servizio, che era gi? stato introdotto lo scorso anno, ? ora nuovamente disponibile fino al 31 dicembre prossimo – riporta testualmente l’articolo online. Il test per lo screening del colon retto, per il quale l’utente riceve a domicilio un apposito kit, rientra nel progetto, avviato a titolo sperimentale a livello nazionale, denominato ‘farmacia di comunit?’. Il progetto ? finalizzato a semplificare l’accesso del cittadino ad alcune prestazioni e a ridurre le liste d’attesa, soprattutto a beneficio delle aree interne che faticano di pi? nella fruizione dei servizi – precisa il comunicato. Molte delle 94 farmacie aderenti al progetto, in tutta la provincia di L’Aquila, sono situate in centri con meno di 5.000 abitanti, proprio nell’ottica di raggiungere in modo capillare anche le realt? pi? periferiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Altri test ma con impegnativa del medico – Oltre all’esame della ricerca di sangue occulto gli utenti, nelle farmacie aderenti, continueranno a trovare gli altri servizi gi? presenti, anch’essi gratuiti e senza prenotazione, per i quali ? per? necessario, a differenza della riconsegna del campione per lo screening del colon retto, presentare l’impegnativa su ricetta rossa o ricetta bianca intestata del medico di famiglia o del pediatra – viene evidenziato sul sito web. I test per i quali occorre la prescrizione del medico sono: holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma e vaccinazione covid nonch? monitoraggio di terapie per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco). Per l’elenco di tutte le farmacie aderenti clicca qui L’iniziativa ‘farmacia di comunit?’, praticata anche in altre Regioni, ha lo scopo non solo di semplificare il canale di accesso ai cittadini ma anche quello di consolidare le farmacie come parte integrante e qualificata della rete territoriale dei servizi sanitari. “L’obiettivo”, dichiara la direzione aziendale, “? continuare a dare un concreto segnale di supporto alle comunit? pi? decentrate del territorio provinciale e, al contempo, rafforzare la azioni per la prevenzione a beneficio della popolazione, offrendole strumenti sempre pi? efficaci per coinvolgerla attivamente nella tutela della salute”

