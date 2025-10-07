Asl1, Prevenzione: visite ginecologiche gratuite a Sulmona

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:mar 07 ott, 2025Sulmona – Visite ginecologiche gratuite e informazioni, nel segno della prevenzione: questo l’obiettivo dell’Open Day, dal titolo ‘Dalla parte di noi donne”, promosso dall’azienda farmaceutica italiana Alfasigma, per il 18 e il 25 ottobre all’ospedale di Sulmona – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa, a cui ha aderito la Asl 1 Abruzzo, ? finalizzata a sensibilizzare la popolazione femminile sul tema della prevenzione ginecologica – si legge sul sito web ufficiale. Le visite, effettuate dal reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal dott. Cosma Cosenza, si svolgeranno dalle 9 alle 13.30 nei giorni di sabato 18 e 25 ottobre, nell’ambulatorio al secondo piano dell’Ala Bolino, in viale Mazzini 100. Le visite si possono prenotare dalla piattaforma dallapartedinoidonne – it Complessivamente saranno effettuate, gratuitamente, 24 visite ginecologiche, 12 per ciascuna delle due giornate di prevenzione – Per l’occasione saranno impegnati i ginecologi del reparto Gianluca Di Luigi, Anna Maria Stammitti, Yda Marina Rapini Avila e le ostetriche Giovanna Berta Gambina e Halyna Hrytsay. Il coordinamento infermieristico ? della dott.ssa Felicia Di Bacco – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa, di carattere nazionale, ? realizzata in collaborazione con enti locali ed ? patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), dalla Fondazione Onda ETS e da Federfarma – viene evidenziato sul sito web. “E’ un’importante occasione di prevenzione e di monitoraggio della salute femminile”, dichiara Cosenza, “con cui si contribuisce a raggiungere e a sensibilizzare la popolazione femminile del territorio in modo da accrescere la consapevolezza sull’importanza dei controlli” Nel caso in cui si raggiuga il limite massimo di iscrizioni ? possibile iscriversi a una lista di attesa, per essere ricontattati qualora si liberassero dei posti in un secondo momento – aggiunge testualmente l’articolo online. Possono partecipare all’iniziativa le donne maggiorenni non in gravidanza, che non sono attualmente in cura da uno specialista per una patologia ginecologica cronica e che non si sono sottoposte a una visita ginecologica negli ultimi 6 mesi

