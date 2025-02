Asl1, Prima riunione del nuovo CUG della ASL

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mer 05 feb, 2025L’Aquila – Si ? tenuta ieri la prima riunione del rinnovato Comitato Unico di Garanzia (CUG) della ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Il comitato, composto dai membri titolari ed effettivi, ha avviato i lavori con l’obiettivo di promuovere pari opportunit?, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni all’interno dell’azienda – si legge sul sito web ufficiale. Il CUG sar? un punto di riferimento per il personale, impegnandosi in iniziative e attivit? volte a migliorare il clima lavorativo e garantire un ambiente di lavoro equo e inclusivo – recita il testo pubblicato online. Per saperne di pi? sul ruolo e sulle attivit? del CUG, visita la sezione dedicata sul nostro sito: COMITATO UNICO DI GARANZIA

