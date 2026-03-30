Asl1, Primo prelievo di organi da donatore a cuore fermo in Abruzzo: intervento al San Salvatore dell’Aquila

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:lun 30 mar, 2026L’Aquila, 30 marzo 2026 – Per la prima volta in Abruzzo ? stato eseguito un prelievo di organi da donatore a cuore fermo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intervento ? stato realizzato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila qualche giorno fa, segnando un passaggio importante per la rete trapiantologica della Regione, coordinata dal Centro regionale trapianti Abruzzo–Molise – La procedura ? stata resa possibile grazie alla generosit? di una persona che in vita aveva espresso la volont? di donare gli organi, permettendo di attivare un percorso sanitario complesso che ha consentito di offrire una nuova possibilit? di vita ai pazienti in attesa di trapianto – recita il testo pubblicato online. Il prelievo da donatore a cuore fermo rappresenta infatti una procedura particolarmente delicata, che richiede un’organizzazione altamente coordinata e il coinvolgimento di numerose professionalit? sanitarie – L’intervento ? stato realizzato grazie al lavoro della rete trapiantologica, che ha visto operare in stretta collaborazione ?quipe e strutture diverse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ?Il prelievo da donatore a cuore fermo rappresenta un passaggio molto importante per la nostra rete trapiantologica – spiega la dott.ssa Daniela Maccarone, responsabile del Centro regionale trapianti Abruzzo–Molise – Siamo molto felici del risultato raggiunto – riporta testualmente l’articolo online. Ogni donazione ? un atto di fiducia straordinario: vedere come questa volont? si traduce in vita nuova per altre persone ci ricorda quanto sia importante coordinare le forze e le competenze di tutta la rete trapiantologica?. Il prof. Fabio Vistoli, direttore della Chirurgia generale e dei trapianti d’organo dell’ospedale San Salvatore, spiega: ?Dietro a un intervento cos? complesso c’? molto pi? della tecnica: c’? attenzione, rapidit?, esperienza e la consapevolezza di dare concretamente una nuova opportunit? a chi ne ha bisogno – recita il testo pubblicato online. ? un’occasione per esprimere al meglio le professionalit? dell’ospedale, confrontandosi con alcune delle realt? pi? esperte della nostra nazione; dal raffronto nasce l’orgoglio per il proprio operato e il riconoscimento oggettivo di qualit? e competenza, a conferma che la fiducia dei cittadini aquilani ed abruzzesi nel proprio ospedale ? ben riposta – viene evidenziato sul sito web. ?. I trapianti sono stati eseguiti presso il Policlinico Gemelli, dove ? stato trapiantato il fegato, e presso l’ospedale dell’Aquila, dove sono stati trapiantati i reni restituendo una concreta possibilit? di vita ai riceventi e realizzando la volont? del donatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La procedura ? stata coordinata dal Centro Regionale Trapianti Abruzzo–Molise e ha coinvolto numerose strutture dell’ospedale aquilano, con il supporto della Direzione sanitaria di presidio (Direttrice dott.ssa Giovanna Micolucci). Hanno collaborato le unit? operative di Anestesia e Rianimazione (Direttore prof. Marinangeli, con il dott. Antonello Ciccone responsabile Rianimazione e la dott.ssa Emilia Barattelli responsabile Blocco operatorio), Cardiologia (Direttore dott. Livio Giuliani), Laboratorio Analisi (Direttrice dott.ssa Patrizia Frascaria), Anatomia Patologica (Direttore dott. Giuseppe Calvisi), Laboratorio di Tipizzazione Tissutale (Direttrice dott.ssa Carla Cervelli), 118 (Direttrice dott.ssa Carla Benedetti) e Medicina Legale (Direttore dott. Cesare Giffi). Un supporto fondamentale, nelle fasi pi? delicate della procedura ? arrivato dalla Cardiochirurgia della Asl di Chieti (Direttore prof. Umberto Benedetto) e dal Centro Regionale Trapianti della Regione Lazio (Direttore dott. Mariano Feccia) che con la loro esperienza specifica, hanno consentito che tutto si svolgesse nel rispetto dei protocolli e delle modalit? previste per questo tipo di donazione –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it