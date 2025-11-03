Asl1, Protesi: Asl 1 Abruzzo prima in Regione con la gestione informatizzata

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:lun 03 nov, 2025L’Aquila – Tempi pi? rapidi nell’esame delle richieste di protesi e ausili sanitari degli utenti grazie a una nuova gestione informatizzata della Asl 1 Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Da oggi, luned? 3 novembre, infatti, sono attive le nuove procedure del servizio della Rete di Riabilitazione territoriale dell’azienda sanitaria, di cui ? responsabile la dott.ssa Maria Pia Carelli – precisa la nota online. L’introduzione del nuovo sistema informatizzato ? una novit? assoluta per l’Abruzzo, dato che la Asl della provincia dell’Aquila ? la prima ad adottarlo e a metterlo in funzione – si apprende dalla nota stampa. Con le nuove procedure informatizzate saranno pi? rapidi i tempi di esame e valutazione delle domande di protesi e ausili sanitari (sedie a rotelle, deambulatori, plantari, letti ortopedici ecc.) con forniture pi? veloci agli utenti – aggiunge la nota pubblicata. Il nuovo corso informatizzato consentir? inoltre di adottare processi di lavoro uniformi nelle diverse aree della Asl provinciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le nuove modalit? operative consentiranno, tra l’altro, di ottimizzare i tempi di tutto il processo di ricezione, esame, integrazione e valutazione delle domande, passaggi che servono a verificare se la richiesta dell’utente risponde ai criteri di legge – In virt? di questa impostazione il nuovo sistema, nella verifica delle informazioni, ‘dialogher?’ con tutte le singole parti dell’apparato, facendole confluire nel singolo fascicolo – recita il testo pubblicato online. Dopo la pausa estiva gli operatori del servizio hanno seguito corsi di formazione per acquisire la padronanza delle nuove modalit?. L’impatto del nuovo corso digitale e informatico a beneficio dei cittadini sar? importante, tenendo conto del volume di attivit? della Rete di riabilitazione territoriale in provincia – Il servizio riceve, esamina e d? riscontro a circa 30.000 pratiche, presentate da residenti delle aree di L’Aquila, Marsica, Valle Peligna e Alto Sangro – L’ammodernamento dei sistemi di lavorazione delle istanze sull’assistenza protesica ? un ulteriore, significativo tassello di un pi? ampio processo di miglioramento dei servizi programmato dalla direzione aziendale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

