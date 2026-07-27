Asl1, Pubblicati su InPA quattro concorsi a tempo indeterminato per il reclutamento di medici

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:lun 27 lug, 2026L’Aquila – Sono stati pubblicati sul portale nazionale del reclutamento InPA quattro concorsi pubblici a tempo indeterminato per medici destinati a specifiche esigenze assistenziali della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Le procedure concorsuali fanno seguito alla richiesta avanzata dall’Azienda Sanitaria alla Regione Abruzzo per il potenziamento di alcuni ambiti specialistici e per garantire la copertura di posti vacanti in presidi ospedalieri e servizi territoriali strategici – precisa il comunicato. Per alcune delle medesime specialit?, infatti, la ASL 1 aveva gi? attivato in precedenza procedure a tempo determinato, che tuttavia erano risultate prive di candidature – si apprende dalla nota stampa. Per questo motivo l’Azienda ha ritenuto necessario procedere con bandi a tempo indeterminato, con l’obiettivo di favorire il rafforzamento degli organici – aggiunge la nota pubblicata. Nel dettaglio, i concorsi riguardano: 2 posti di dirigente medico in Medicina penitenziaria, destinati agli istituti penitenziari di Avezzano, Sulmona, L’Aquila e all’Istituto penale per minorenni dell’Aquila; 1 posto di dirigente medico in Medicina d’Emergenza Urgenza per il presidio ospedaliero di Castel di Sangro; 1 posto di dirigente medico in Cardiologia per il presidio ospedaliero di Sulmona; 1 posto di dirigente medico in Medicina Legale per il presidio ospedaliero di Sulmona – viene evidenziato sul sito web. La pubblicazione dei bandi su InPA, il portale nazionale del reclutamento della Pubblica Amministrazione, rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore diffusione e accessibilit? delle procedure selettive – si apprende dalla nota stampa. Il sistema, infatti, consente di superare la tradizionale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, offrendo una maggiore visibilit? agli avvisi e rendendo pi? semplice la partecipazione da parte dei professionisti interessati – ?Il reclutamento del personale medico rappresenta una delle priorit? della nostra Azienda – dichiara il Direttore Generale, Paolo Costanzi – Questi sono i primi concorsi ai quali seguiranno ulteriori procedure per altre specialit? e presidi che presentano significative difficolt? di reclutamento – L’obiettivo ? ampliare la platea dei potenziali candidati, grazie anche alla maggiore visibilit? garantita dalla piattaforma InPA, e superare le criticit? nella copertura degli organici, assicurando continuit? e qualit? dei servizi?.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it