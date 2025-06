Asl1, Radiologia interventistica: all’Aquila da varie parti d’Italia per formarsi su nuove tecniche

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mar 03 giu, 2025L’Aquila – Giovani radiologi provenienti da diverse regioni, oggi e domani all’Aquila, per il corso di Radiologia Interventistica, incentrato sulle fondamentali tecniche diagnostico-terapeutiche – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa ? del dott. Aldo Victor Giordano della radiologia interventistica dell’ospedale dell’Aquila che fa capo alla Radiologia generale diretta dal prof. Ernesto Di Cesare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di un appuntamento formativo di respiro nazionale che ribadisce il ruolo dell’ospedale aquilano come centro di eccellenza per la formazione e la crescita dei giovani radiologi, impegnati nel percorso di specializzazione, al fine di prepararli alle nuove sfide professionali – aggiunge la nota pubblicata. Il corso, che si terr? nel reparto e a cui parteciperanno 20 radiologi provenienti da tutta Italia, riguarder? le principali metodiche di diagnosi e terapia come le biopsie percutanee, le procedure di drenaggio e i sistemi di accesso e chiusura al sistema vascolare, bagaglio formativo di base – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il programma prevede lezioni frontali con esperti, esercitazioni pratiche su fantocci con i dispositivi di pi? comune uso nella pratica clinica e un’ampia presentazione di casi clinici – Il richiamo esercitato dall’Aquila sui radiologi di altre realt? italiane non ? casuale alla luce degli standard di qualit? e del volume di attivit? dell’unit? operativa del San Salvatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel 2024 il servizio di radiologia interventistica ha effettuato oltre 500 procedure di radiologia e Neuroradiologia interventistica vascolare, di cui oltre la met? di tipo maggiore, tra cui embolizzazioni di aneurismi cerebrali, embolizzazioni di Mav encefaliche e spinali, ictus cerebrali, endoprotesi aortiche e stent carotidei – Sempre nello scorso anno sono state eseguite pi? di 1000 procedure di radiologia interventistica extravascolare, compresi biopsie, drenaggi, ablazioni termiche di tumori, terapie infiltrative e ozonoterapia vertebrale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Velocit? e tempestivit?, minori rischi e complicanze nonch? riduzione dei costi sanitari sono alcuni dei punti di forza della radiologia interventistica che al San Salvatore da anni esprime professionalit? di alto livello – aggiunge testualmente l’articolo online.

