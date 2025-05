Asl1, Radiologia interventistica Avezzano: in 100 da tutta Italia per corso su patologie muscolo-scheletriche

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:mer 28 mag, 2025Avezzano – Oltre cento radiologi, provenienti da diverse regioni, a lezione di radiologia muscoloscheletrica il 30 maggio prossimo ad Avezzano – recita il testo pubblicato online. Per la prima volta il capoluogo marsicano ospiter? il corso itinerante nazionale, giunto alla terza edizione e organizzato dalla societ? italiana di Radiologia diagnostica e interventistica, che quest’anno sar? incentrato sul tema ‘mano e polso e osteonecrosi’. Il corso si terr? all’hotel della Piana, venerd? 30 maggio, a partire dalle ore 9.00, e rientra nel ciclo di sessioni formative itineranti che si tengono in tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale. La scelta di Avezzano come sede della sessione didattica, da parte della societ? italiana del settore, ? dovuta all’alta specializzazione raggiunta dal reparto di radiologia diagnostica e interventistica dell’ospedale marsicano, diretto dal dott. Luigi Zugaro, sulle problematiche muscolo-scheletrico, in particolare nella diagnosi e nel trattamento delle patologie muscoloscheletriche degenerative e tumorali – aggiunge la nota pubblicata. La crescita del reparto, oltre alla professionalit? degli operatori, ? dovuta al sostegno della direzione aziendale, guidata dal manager Ferdinando Romano, che in poco tempo ha introdotto una serie di misure in diverse branche per migliorare le attivit? dell’ospedale – L’unit? operativa di radiologia diagnostica e interventistica di Avezzano ha maturato una lunga esperienza, consentendo di affrontare casi anche complessi che richiedono adeguata professionalit? e percorsi multidisciplinari con il coinvolgimento di altre discipline – recita la nota online sul portale web ufficiale.

