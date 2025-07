Asl1, Radioterapia L’Aquila: tecnica avanzata per proteggere il cuore nel tumore alla mammella sinistra

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:mer 30 lug, 2025L’Aquila – Un altro importante passo in avanti per proteggere il cuore delle pazienti affette da tumore della mammella sinistra: durante il trattamento di radioterapia, oltre alle coronarie, viene ora salvaguardato anche il corrispondente ventricolo, una struttura particolarmente vulnerabile alle emissioni di radiazioni ionizzanti – aggiunge la nota pubblicata. Infatti, la Radioterapia Oncologica dell’ospedale dell’’Aquila, diretta dal prof. Giovanni Luca Gravina, ha potenziato ulteriormente la tecnica VMAT, praticata da tempo, per preservare dalle radiazioni le struttura cardiache delle pazienti affette dal tumore alla mammella sinistra – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di una sofisticata procedura che consente, attraverso l’uso dei due acceleratori di ultima generazione a disposizione del reparto, di ridurre sensibilmente la quantit? di radiazioni somministrate alle pazienti, le cui dosi erano gi? state ridimensionate con l’introduzione di precedenti accorgimenti – precisa il comunicato. La modalit? di salvaguardia del ventricolo sinistro, l’ultima novit? del processo di progressiva protezione del cuore, ? stata introdotta di recente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ospedale dell’Aquila ? uno dei pochi in Abruzzo ad attuarla e ci? contribuisce a innalzare l’asticella dell’assistenza del presidio aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Un ruolo decisivo nel varo di questa nuova misura, a tutela della tollerabilit? dei trattamenti di radioterapia, ? stato svolto dal pool di dirigenti del servizio della Fisica sanitaria – “Un particolare ringraziamento”, dichiara Gravina, “va al dott. Ramon Gimenez De Lorenzo e ai suoi colleghi Francesca Vittorini, Floriana Bartolucci e alla specialista in formazione Camilla Petrucci – precisa il comunicato. Il team ha messo a punto la sofisticata procedura in modo da abbassare ulteriormente il livello d’impatto delle radiazioni sul ventricolo sinistro”. Al di l? del perfezionamento delle procedure di salvaguardia del ventricolo sinistro, la Radioterapia oncologica del San Salvatore ha da tempo guadagnato posizioni rilevanti grazie al trattamento di brachiterapia oncologica contro il tumore alla cervice uterina (collo dell’utero): ? infatti l’unica unit? operativa ad assicurarlo in Abruzzo e una delle poche a livello nazionale (attualmente in Italia vi sono solo 15 centri specializzati). Un’opzione che richiama utenza da centri del Lazio come Sora e Cassino e da altre localit? d’Abruzzo, riducendo in modo significativo il numero di coloro che si rivolgono a strutture ubicate al di fuori della Regione – si apprende dalla nota stampa. Referente del trattamento di brachiterapia ? il dott. Mario Di Staso che opera in sinergia col reparto di ostetricia e ginecologia, diretto dal dott. Gabriele Iagnemma – si legge sul sito web ufficiale. Negli ultimi quattro anni sono state effettuate circa 300 sedute di trattamenti di brachiterapia – si apprende dal portale web ufficiale.

