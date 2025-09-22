Asl1, Referti radiologici: da domani consultazione e download sul portale regionale Sanità

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:lun 22 set, 2025L’Aquila – Da domani, marted? 23 settembre, sar? possibile acquisire online i referti radiologici tramite il portale sanit? della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il nuovo servizio consentir? al cittadino la consultazione e lo scarico di referti e immagini radiologiche dal portale servizi ‘Abruzzo sanit? online’. Come funziona – si apprende dal portale web ufficiale. – Accedere al link https://sanitaonline – recita la nota online sul portale web ufficiale. regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it/portaleservizi tramite SPID o CIE – Cliccare sul bottone “Sportello REFERTI RADIOLOGIA” – Consultare e scaricare referti e immagini radiologiche previo consenso –

