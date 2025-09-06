- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Settembre 6, 2025
Attualità

Asl1, Reparti ostetricia: sì a un familiare durante parto

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:sab 06 set, 2025S? alla presenza di un familiare accanto alla partoriente durante travaglio, parto e post partum. Superata l’emergenza covid, torna ad essere ammessa la possibilit? per la gestante di avere accanto un proprio congiunto in tutti i passaggi che l’accompagnano al parto e alle fasi successive – si apprende dalla nota stampa. La disposizione, adottata dalla direttrice del dipartimento materno-infantile, dott.ssa Sandra Di Fabio, ? scattata nei giorni scorsi in tutti i reparti di Ostetricia e ginecologia della Asl della provincia di L’Aquila, quindi negli ospedali di L’Aquila, Avezzano e Sulmona – si legge sul sito web ufficiale. Sar? la stessa partoriente a scegliere, tra i familiari, la persona che le star? vicina che dovr? comunque attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie previste dal reparto, nel rispetto dell’ambiente assistenziale e dalla privacy delle altre pazienti – precisa il comunicato. “Questa decisione”, dichiara Di Fabio, “ha l’obiettivo di favorire una maternit? pi? serena, promuovere il benessere psicofisico della donna, valorizzare il processo di umanizzazione delle cure all’interno del percorso nascita e incentivare il sostegno dell’allattamento al seno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il parto ? un momento unico nella vita della donna e garantire la presenza di un familiare contribuisce a creare un clima di serenit?”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it

 

