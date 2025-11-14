Asl1, Rinnovamento parco mezzi 118: 14 nuove ambulanze e 7 auto mediche

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:ven 14 nov, 2025L’Aquila – 14 nuove ambulanze, di cui una consegnata oggi, oltre a 7 auto mediche, due disponibili da subito: ? questo, in sintesi, il piano, gi? in via di attuazione, varato dalla Direzione strategica della Asl 1 Abruzzo per l’ampio rinnovo del parco dei mezzi del 118 e di altre attivit? mediche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Manager Paolo Costanzi, insediatosi il primo settembre scorso, ha posto tra le massime priorit? la questione dello svecchiamento delle ambulanze 118, avviando le procedure per le gare d’appalto che, nel giro di 2-4 mesi, consentiranno di disporre di nuovi mezzi. Il 20 ottobre scorso ? stata adottata una prima delibera per l’acquisto di una nuova ambulanza, che ? stata consegnata questa mattina, e di due auto mediche, la cui consegna ? prevista per oggi. Il 10 novembre scorso, con un ulteriore atto, ? stato dato il via libera a un’ulteriore gara per acquistare 9 ambulanze, una per il trasporto neonatale e 5 auto mediche – recita la nota online sul portale web ufficiale. La gara ? in corso di pubblicazione e l’obiettivo, tramite le procedure d’appalto attivate, ? quello di aumentare il numero complessivo dei mezzi previsto dagli atti fino ad arrivare, come detto, a 14 ambulanze del 118. La spesa prevista ? 3,6 milioni di euro – Nell’attesa di completare l’iter di aggiudicazione e di avere la disponibilit? delle nuove ambulanze, l’azienda nolegger? altri mezzi, operazione peraltro non semplice poich? sul mercato auto attrezzate e dotate di tutti gli strumenti operativi non si trovano con facilit?. “Lo svecchiamento del parco macchine 118”, dichiara Costanzi, “? stato tra i primi obiettivi. Al mio insediamento ho trovato una situazione difficile perch? non erano stati fatti interventi di rinnovamento delle macchine – si apprende dalla nota stampa. Nel giro di pochi mesi contiamo, salvo contrattempi di carattere legale nelle aggiudicazioni, di sostituire molti dei vecchi mezzi e di rafforzare cos? il servizio 118”.

