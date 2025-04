Asl1, Riparte la “Casa della Salute Mobile”: al via la nuova edizione 2025

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mer 30 apr, 2025A partire dal 12 maggio 2025, riparte la nuova edizione del progetto “Casa della Salute Mobile”, promosso dalla Regione Abruzzo e realizzato dalla ASL 1 Avezzano – L’Aquila – Sulmona – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa, dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce, porter? servizi sanitari gratuiti direttamente nei territori, grazie a un truck-poliambulatorio mobile attrezzato con tecnologie di ultima generazione – si apprende dalla nota stampa. La prima tappa del tour sar? nel Comune di Molina Aterno, da dove prender? il via un nuovo calendario di appuntamenti che interesser? numerosi altri Comuni classificati come rurali o appartenenti alle aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. A bordo dell’unit? mobile sar? possibile accedere, senza prenotazione n? ticket, a screening oncologici (mammella, colon-retto, cervice uterina), visite dermatologiche, spirometriche e cardiologiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il servizio ? aperto a tutti i cittadini residenti nei Comuni coinvolti – precisa la nota online. Consulta il calendario di maggio che trovi in allegato – riporta testualmente l’articolo online. : Maggio_tappegeneriche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. jpg (1782 kb)

