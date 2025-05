Asl1, Rivoluzione nella chirurgia: arriva il robot per l’ortopedia

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:gio 29 mag, 2025L’Aquila – L’acquisto di un nuovo robot per la chirurgia della protesi al ginocchio proietta la Asl 1 Abruzzo tra le aziende all’avanguardia nel centro sud nelle procedure di sala operatoria eseguite col braccio meccanico – L’azienda sanitaria della provincia di L’Aquila ha infatti acquisito nella propria disponibilit? un ulteriore robot, a disposizione del reparto di ortopedia del San Salvatore dell’Aquila, diretto dal dott. Olivo Colafarina, in aggiunta a quello attualmente in uso gi? da alcuni anni – precisa il comunicato. Un altro decisivo passo in avanti nel processo di ammodernamento delle tecniche chirurgiche che contribuisce ad alzare ulteriormente l’asticella dell’assistenza sanitaria – viene evidenziato sul sito web. In prima battuta il nuovo robot verr? impiegato nelle protesi al ginocchio e, in una seconda fase, in altre applicazioni – I vantaggi rispetto agli interventi tradizionali? Grande precisione, interventi mini invasivi, degenze pi? brevi (da 7 a 4 giorni) con minori sofferenze per il paziente – si apprende dalla nota stampa. A guidare a distanza il robot sar? il chirurgo, manovrando i bracci meccanici con la padronanza acquisita al termine di un percorso di formazione – Infatti il personale medico ha svolto la dovuta formazione, a cominciare dal primario Colafarina, che ha seguito, con la sua ?quipe, specifici corsi – precisa la nota online. L’ultima delle ‘creature’ robotiche in dotazione alla Asl 1 Abruzzo sar? utilizzata gi? nelle prossime settimane dopo le verifiche tecniche e i collaudi di prammatica – viene evidenziato sul sito web. Il robot verr? impiegato per l’applicazione di protesi al ginocchio e, in una prospettiva di medio e lungo respiro, per quelle dell’anca e della colonna vertebrale, in sinergia con la neurochirurgia – si legge sul sito web ufficiale. “Con la nuova tecnologia”, dichiara Colafarina, “nella nostra specialit? potremo recuperare una quota di utenti che oggi si rivolge a regioni limitrofe, innescando effetti virtuosi sulla spesa sanitaria e rendendo pi? attrattiva la nostra attivit?” L’ortopedia, in chirurgia, ? l’ultimo anello in azienda ad avvalersi del robot la cui introduzione, risalente ormai agli anni scorsi, ? stata una scommessa, ampiamente vinta, della direzione aziendale della Asl, guidata dal manager Ferdinando Romano – recita il testo pubblicato online. Da diversi anni il robot viene utilizzato praticamente in tutte le chirurgie dell’azienda, determinando un incremento dell’attivit? di sala operatoria oltre a un richiamo di utenti da realt? regionali vicine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

