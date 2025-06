Asl1, Roadshow regionale “Ecosistema dei dati sanitari”

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:gio 19 giu, 2025Gioved? 26 giugno 2025, alle ore 15, presso l’Aula Magna dell’ospedale di Pescara (Via Fonte Romana 8), si terr? una nuova tappa del roadshow nazionale “Ecosistema dei dati sanitari”, promosso dal Ministero della Salute e organizzato dalla Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento si inserisce nel pi? ampio quadro delle attivit? di potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), strumento chiave per l’evoluzione digitale del Servizio Sanitario Nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il FSE consente una gestione sicura, accessibile e unificata delle informazioni cliniche dei cittadini, migliorando la comunicazione tra professionisti, strutture ospedaliere e servizi territoriali – precisa la nota online. Durante l’incontro si approfondiranno le prospettive, le criticit? e le potenzialit? offerte dalla digitalizzazione dei dati sanitari, con l’obiettivo di favorire un confronto dinamico e costruttivo tra istituzioni locali e centrali, operatori del settore e stakeholder della sanit? pubblica – viene evidenziato sul sito web. Il roadshow rappresenta un’occasione importante per fare il punto sull’integrazione dei sistemi informativi sanitari e sulla necessit? di una governance condivisa del dato, in un’ottica di innovazione, sostenibilit? e centralit? del paziente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’incontro ? aperto a tutti gli operatori sanitari e a chi ? interessato alle evoluzioni della sanit? digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it