Asl1, Salute del’osso: visite gratuite all’ospedale di Avezzano

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:gio 16 ott, 2025Avezzano – Salute dell’osso sotto la lente d’ingrandimento all’ospedale di Avezzano: il 18 ottobre valutazioni gratuite e senza prenotazione del rischio fratture, consulti telefonici e distribuzione di materiale informativo – riporta testualmente l’articolo online. L’attivit? di prevenzione al presidio marsicano, promossa dal dott. Angelo Raffaele, responsabile del reparto di Lungodegenza, e dalla dott.ssa Maria Cristina Stornelli, si terr? nell’ambito della giornata mondiale dell’osteoporosi che si celebra il 20 ottobre – Ad Avezzano l’iniziativa del 18 comprender? un consulto telefonico gratuito, attivo dalle ore 10 alle 13.00 (0863/499786) e, nello stesso orario, l’attivit? di due ambulatori, quello delle malattie metaboliche dell’osso, al primo piano, del dott. Raffaele, e quello ortopedico, al piano terra, che far? capo al dott. Costantino Rossi – precisa il comunicato. I cittadini potranno chiedere valutazioni gratuite con accesso diretto sul rischio fratture e, pi? in generale, informazioni su tutto ci? che riguarda la salute dell’osso, i giusti stili di vita, l’attivit? fisica e la corretta alimentazione – Nell’occasione in ospedale verr? affisso e divulgato materiale con informazioni specifiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Oltre all’attivit? di consulenza telefonica e ambulatoriale dell’ospedale marsicano, il 20 ottobre sar? attivo tutto il giorno, a livello nazionale, il numero verde 800909225. “La nostra adesione alla giornata di prevenzione”, dichiara Raffaele, “si inserisce nelle azioni volte a coinvolgere la popolazione per sensibilizzarla sull’opportunit? di acquisire informazioni utili sul tema, accompagnandole con consulenze e verifiche mediche – Si tratta di malattie che interessano diverse fasce d’et?, soprattutto dai 50 in su” Ad Avezzano l’ambulatorio dedicato all’osteoporosi effettua oltre 700 visite l’anno – recita il testo pubblicato online.

