Asl1, Sanità digitale: la cartella clinica elettronica entra nel vivo all’ospedale di Avezzano

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mer 27 mag, 2026Avezzano – La transizione digitale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila compie un passo decisivo – recita il testo pubblicato online. All’ospedale “SS. Filippo e Nicola” di Avezzano sono ufficialmente 17 i reparti attivi che utilizzano quotidianamente la nuova Cartella Clinica Elettronica Regionale (CCER). Il progetto, i cui primi reparti pilota sono partiti a maggio 2025 nei tre ospedali della provincia, rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale e tecnologica – si apprende dal portale web ufficiale. L’avvio nel presidio marsicano ? stato pianificato per consentire una sperimentazione graduale, controllata e ad alta significativit? operativa, ponendo le basi per l’estensione del servizio a tutta l’azienda sanitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Un traguardo che parte da lontano: all’inizio del 2024 la maturit? digitale della ASL era al “Livello 0” del modello internazionale EMRAM, a causa di sistemi poco interoperabili e processi basati sulla carta – viene evidenziato sul sito web. Grazie agli investimenti del PNRR, l’azienda ha potenziato le proprie infrastrutture informatiche, raggiungendo gi? nel 2025 la certificazione EMRAM di “Livello 2”. La digitalizzazione della documentazione clinica consentir? una maggiore rapidit? nella gestione delle informazioni sanitarie, una migliore integrazione in tempo reale tra i diversi reparti, pi? sicurezza e tracciabilit? dei dati a tutela della privacy e un supporto concreto alla qualit? dell’assistenza al posto letto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il cronoprogramma della ASL 1 ? infatti gi? tracciato e non si ferma qui: il prossimo passo decisivo ? fissato per met? giugno 2026, data in cui la Cartella Clinica Elettronica far? il suo debutto ufficiale presso il presidio ospedaliero dell’Aquila, per poi estendersi progressivamente ed in tempi brevi anche all’ospedale di Sulmona – si legge sul sito web ufficiale. Si completer? cos? il processo di Digitalizzazione dei 3 DEA (Dipartimenti di Emergenza e Accettazione) aziendali – precisa la nota online. Un’evoluzione strategica, tecnicamente implementata dalla struttura Sistemi Informativi e Sicurezza informatica della ASL 1 diretta dall’ing. Mirco Rampazzo, condivisa passo dopo passo con la Direzione Generale, i Primari e il personale sanitario, che proietta la sanit? locale verso standard di efficienza sempre pi? vicini alle esigenze del cittadino – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it