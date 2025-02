Asl1, Sanità digitale: promozione dei servizi online grazie a “Punto Digitale Facile”

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 1 Abruzzo:mer 12 feb, 2025L’Aquila – La ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in collaborazione con la Regione Abruzzo e Abruzzo Progetti S.p.A., potenzia i servizi digitali per i cittadini con il progetto “Punto Digitale Facile”. L’iniziativa ha l’obiettivo di ridurre le code agli sportelli e semplificare l’accesso ai servizi sanitari online, come la prenotazione di visite e la consultazione a distanza di referti e comunicazioni – aggiunge la nota pubblicata. Grazie al supporto di facilitatori digitali, attivi fino al 31 dicembre presso sportelli dedicati nei CUP e URP di Avezzano, Sulmona e L’Aquila, i cittadini potranno ricevere assistenza per l’uso delle piattaforme digitali sanitarie, con un servizio pi? rapido ed efficiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il protocollo d’intesa per l’attuazione del progetto ? stato firmato all’Aquila, a Palazzo Silone, alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del Direttore Generale della ASL 1, Ferdinando Romano, e dell’Amministratore Unico di Abruzzo Progetti, Pasqualino Di Cristofano – riporta testualmente l’articolo online. Obiettivi e benefici del progetto L’iniziativa, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a: Ridurre il digital divide, aiutando anche le persone meno esperte nell’uso delle nuove tecnologie; Semplificare l’accesso ai servizi sanitari online, garantendo maggiore comodit? e velocit? per i cittadini; Migliorare l’efficienza del sistema sanitario, ottimizzando tempi e risorse – si apprende dalla nota stampa.

