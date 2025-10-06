Asl1, Scompenso cardiaco, ad Avezzano il primo dispositivo CCM in Abruzzo

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:ven 03 ott, 2025Avezzano – Uno speciale dispositivo per trattare lo scompenso cardiaco che, a differenza dei comuni pacemaker, agisce sul rilassamento e non sulla contrazione del cuore, migliorando la funzione contrattile, alzando la sopravvivenza e riducendo il numero di nuovi ricoveri – precisa la nota online. L’ausilio cardiaco ? stato impiantato, per la prima volta in Abruzzo nella sanit? pubblica, al reparto di cardiologia di Avezzano, diretto dal prof. Francesco Vetta – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di un dispositivo di recente varo che riguarda la terapia CCM (Cardiac contractility modulation). L’apparecchio ? simile al pacemaker ma rispetto ad esso ha il grande vantaggio di poter essere ricaricato elettricamente dall’esterno e quindi in modo autonomo dal paziente, a casa o altrove – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’applicazione dello strumento all’ospedale di Avezzano rientra in uno studio a livello nazionale che coinvolge i centri di eccellenza, a cui la cardiologia del presidio marsicano ha aderito come centro di riferimento regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il dispositivo, impiantato nei giorni scorsi dallo stesso Vetta, traccia un nuovo percorso per il trattamento dello scompenso cardiaco per i pazienti dell’ospedale del capoluogo marsicano – La metodica CCM agisce non sulla fase della contrazione del cuore bens? su quella del rilassamento: l’effetto principale ? potenziare la contrattilit? miocardica senza aumentare il consumo di ossigeno – Con tale modalit? si migliora il metabolismo cellulare, si alza il livello di funzionalit? del cuore, si incide positivamente sulla qualit? di vita del paziente e si riducono le ospedalizzazioni – precisa la nota online. “I dati sono eccellenti in termini di miglioramento clinico dei pazienti”, dichiara Vetta, “e quindi il nuovo trattamento rappresenta un ulteriore strumento di contrasto allo scompenso cardiaco – aggiunge testualmente l’articolo online. ” Italia si stima che vi sia oltre un milione di pazienti con scompenso cardiaco – aggiunge testualmente l’articolo online. La prevalenza della malattia varia con l’et?: modesta al di sotto dei 55 anni (1%), molto pi? elevata negli anziani (oltre il 10% negli over 70). Il reparto di cardiologia di Avezzano, negli ultimi anni, ha dato un forte impulso alla propria attivit? avviando una serie di iniziative che hanno riguardato l’attivazione di diversi ambulatori, tra cui quello dello scompenso (quasi 500 prestazioni l’anno) e dell’amiloidosi cardiaca, patologia per la quale Avezzano ? centro di riferimento regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, tra le attivit? introdotte, ci sono quelle ambulatoriali per l’aritmia (150 prestazioni annue) e la telemedicina per il controllo a distanza dei dispositivi applicati al paziente (quasi 1.500 prestazioni). Dell’?quipe medica di elettrofisiologia cardiaca fanno parte anche Michele Carrozza e Cristiana Ippoliti – precisa il comunicato. Il personale infermieristico ? composto da Nazzareno Sangiacomo, Chiara Sineri, Emiliana Pietropaoli e Fabrizio Falcioni.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it