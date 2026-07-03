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Asl1, Scompenso cardiaco: ricerca Asl-Univaq su due riviste prestigiose

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Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:ven 03 lug, 2026L’AQUILA – I fari della divulgazione scientifica internazionale si accendono su una ricerca riguardante lo scompenso cardiaco, condotta in provincia di L’Aquila, frutto di una collaborazione tra Asl 1 Abruzzo e Universit? di L’Aquila e pubblicata da due prestigiose riviste scientifiche internazionali, BMJ Open e Scientific reports, del gruppo Nature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo studio, dal titolo ‘Aquore’, ? scaturito da un progetto di ricerca finanziato dal Dipartimento MeSVA dell’Universit? e coordinato dal prof. Loreto Lancia – si apprende dal portale web ufficiale. Lo studio ? opera del gruppo dell’Area delle Scienze Infermieristiche dell’Ateneo aquilano, composto da Cristina Petrucci, Angelo Dante, Valeria Caponnetto, Vittorio Masotta, Ilaria Paoli e Gianluca Azzellino, al quale si sono uniti il prof. Silvio Romano, cardiologo e responsabile dell’Unit? Operativa di Diagnostica e follow-up dello Scompenso Cardiaco della ASL 1 Abruzzo, e il dott. Leondino Mammarella, gi? responsabile del Servizio Gestione Flussi Informativi, Osservatorio Epidemiologico, Qualit? e Audit della stessa azienda sanitaria – si legge sul sito web ufficiale. Nelle due distinte pubblicazioni, sono stati riportati i dati epidemiologici relativi all’incidenza e alla sopravvivenza dei pazienti ricoverati per scompenso cardiaco ed ? stata illustrata l’analisi del carico assistenziale della malattia in termini di mortalit? e riospedalizzazioni nel lungo periodo – Il lavoro, approvato dal Comitato Etico Territoriale della Regione ed esteso all’intera popolazione residente della provincia di L’Aquila, ha evidenziato una progressiva riduzione dell’incidenza delle prime ospedalizzazioni per scompenso cardiaco e un miglioramento della sopravvivenza nell’ultimo decennio – I risultati confermano che lo scompenso cardiaco continua a rappresentare una delle principali sfide per il servizio sanitario, anche a causa della frequenza delle riospedalizzazioni, soprattutto nella popolazione anziana – Il progetto di ricerca, firmato da Univaq e Asl, proseguir? con ulteriori analisi finalizzate ad approfondire l’epidemiologia della patologia e a fornire evidenze scientifiche a supporto della programmazione sanitaria e dello sviluppo di modelli assistenziali sempre pi? efficaci per i pazienti della provincia dell’Aquila –

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it

 

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