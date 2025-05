Asl1, Screening prevenzione: lunedì 12 maggio riparte, nella provincia di L’Aquila, il poliambulatorio mobile della ASL

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:ven 09 mag, 2025La Casa della salute itinerante inizier? il tour dall’area peligno-sangrina, poi si sposter? nella Marsica e nell’aquilano Da luned? 12 maggio si rimette ‘in moto’ la prevenzione grazie al poliambulatorio mobile della Asl 1 Abruzzo che consentir? ai cittadini, come lo scorso anno, di sottoporsi, nel Comune pi? vicino, gratuitamente e senza prenotazione, a una serie di screening ed esami – aggiunge la nota pubblicata. Verranno effettuati mammografie, Pap e Hpv test e ricerca di sangue occulto nelle feci (con distribuzione di appositi kit alla popolazione) oltre a spirometrie, elettrocardiogrammi e controlli di nei sospetti – Durante gli spostamenti nei vari territori potranno partecipare ai test di prevenzione sia i cittadini del Comune in cui fa tappa il poliambulatorio itinerante sia quelli dei centri vicini. L’obiettivo ? la diagnosi precoce dei tumori di mammella, colon-retto e cervice uterina nonch? di altre malattie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il poliambulatorio mobile ? aperto dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal luned? al sabato – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto Casa della salute mobile, promosso dalla Regione, rientra nella lista delle priorit? programmatiche della direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – recita il testo pubblicato online. Col poliambulatorio su ruote la Asl porter? la prevenzione nei Comuni e nelle aree interne della provincia, dove la fruizione dei servizi ? meno agevole e diretta: insomma, ? la sanit? pubblica che si sposta verso i cittadini e non viceversa – viene evidenziato sul sito web. La seconda edizione del tour della salute, dopo quella del 2024, prender? le mosse luned? prossimo 12 maggio da Molina Aterno, prima tappa del percorso dell’area peligno sangrina che si concluder? il 19 luglio a Pescasseroli – Successivamente, il poliambulatorio si sposter? nella Marsica (dal 21 luglio) e a seguire nel comprensorio dell’aquilano (dal 6 settembre), per un totale di 113 giornate-tappe in tutta la provincia che toccheranno 37 Comuni, con l’ultima tappa a Montereale (4 ottobre). Per aggiornamenti sul tour della salute si pu? consultare il sito aziendale www. asl1abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it Lo scorso anno furono complessivamente 5437 le persone che entrarono nel poliambulatorio itinerante della Asl equivalenti, come prestazioni, a 586 mammografie, 563 Pap e Hpv test, 861 kit colon distribuiti, 2944 spirometrie, 3790 elettrocardiogrammi e 1050 controlli di nei – aggiunge la nota pubblicata. Ecco il calendario completo del tour nella provincia di L’Aquila: Area peligno-sangrina: Molina Aterno (12 e 13 maggio, piazza San Nicola), Castelvecchio Subequo (14-16 maggio, piazza Primo maggio), Goriano Sicoli (17, 19 e 20 maggio, area parcheggio casa comunale), Raiano (21-23 maggio, piazzale casa comunale), Corfinio (24, 26 e 27 maggio, Largo Alberto Manzi), Pratola Peligna (28-31 maggio e 3 giugno, piazza Nazario Sauro), Prezza (4-5 giugno), Introdacqua (6-7 giugno), Bugnara (9-10 giugno), Scanno (11-13 giugno), Sulmona (14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 giugno, area parcheggio Palazzetto dello Sport), Campo di Giove (23-24 giugno, Piazza Duval), Pacentro (25-26 giugno, piazza Madonna Delle Grazie), Pettorano sul Gizio (27-28 giugno, Piazza San Nicola), Roccapia (30 giugno, Piazza San Rocco), Pescocostanzo (1-2 luglio), Roccaraso (3-4 luglio), Castel di Sangro (5, 7, 8, 9, 10 luglio), Ateleta (11-12 luglio), Barrea (14-15 luglio), Pescasseroli (16-19 luglio). Area Marsica: Ortona dei Marsi (21-23 luglio), Lecce nei Marsi (24-26 luglio), Villavallelonga (28-30 luglio), Civita d’Antino (31 luglio- primo agosto), Canistro (2, 4, 5 agosto), Cappadocia (6-8 agosto), Sante Marie (9 agosto, 25 e 26 agosto), Carsoli (27, 28, 29, 30 agosto e primo settembre), Ovindoli (2-5 settembre). Area L’Aquila: Rocca di Mezzo (6, 8,9, 10 settembre), Fontecchio (11-13 settembre), Navelli (15-17 settembre), Capestrano (18, 19, 20, 22 settembre), Castel del Monte (23-25 settembre), Cagnano Aterno (26, 27, 29 settembre), Montereale (30 settembre-4 ottobre).

