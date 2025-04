Asl1, Servizi Asl, accesso più facile con punti digitali

ASL 1 Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:gio 10 apr, 2025Prenotare visite, pagare il ticket e svolgere altre operazioni online ? diventato pi? semplice grazie all’attivazione di 5 punti digitali nel territorio della ASL 1 Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questi presidi digitali, situati nelle diverse strutture aziendali, offrono supporto gratuito agli utenti, in particolare ai meno giovani e a persone con disabilit?, grazie alla presenza di ‘facilitatori’ specializzati che li guideranno nell’uso delle tecnologie digitali – precisa la nota online. L’obiettivo ? quello di ridurre il digital divide della popolazione di riferimento e promuovere l’utilizzo dei servizi sanitari in modalit? digitale – si apprende dalla nota stampa. Anche i cittadini meno esperti nell’utilizzo delle tecnologie informatiche potranno effettuare tutte le operazioni di cui necessitano senza doversi recare di persona agli sportelli, ma comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo, riducendo le file e semplificando l’accesso ai servizi – precisa il comunicato. Tra le operazioni che sar? possibile eseguire online ci sono la prenotazione di visite ed esami, il pagamento del ticket, il download di referti e documenti sanitari, l’attivazione e la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e l’utilizzo dello SPID. L’iniziativa ? frutto di una collaborazione tra Abruzzo Progetti S.p.A., soggetto realizzatore della Regione Abruzzo, e la ASL 1 Abruzzo, che hanno siglato un protocollo d’intesa valido fino alla fine dell’anno – riporta testualmente l’articolo online. Questo progetto, fortemente voluto dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano, mira a semplificare la fruizione delle prestazioni sanitarie, migliorandone al contempo la qualit?. In merito al Protocollo d’intesa con la ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila, l’Amministratore unico di Abruzzo Progetti S.p.A., dott. Pasqualino Di Cristofano, ha spiegato: “Si tratta di un ulteriore tassello che ci consentir? sicuramente di raggiungere gli obiettivi prefissati, dislocando i facilitatori negli ospedali, avvicinandoli anche alla fascia di popolazione pi? anziana in alcuni dei luoghi pi? importanti per la comunit?”. I 5 punti di facilitazione digitale della ASL della provincia di L’Aquila, dove gli operatori sono a disposizione per spiegare ai cittadini come accedere ai servizi online, da ieri sono attivi all’Aquila (atrio del Cup e del poliambulatorio dell’ospedale San Salvatore), ad Avezzano (atrio Cup dell’ospedale e Distretto sanitario di via Monte Velino) e Sulmona (Cup della palazzina De Chellis). “Con questo progetto,” dichiara la dott.ssa Giovanna Di Gianfrancesco, Dirigente ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila e responsabile del progetto per l’azienda, “miriamo a sviluppare nel cittadino un’autonomia digitale che gli permetter? di risparmiare tempo e di evitare il disagio di doversi necessariamente spostare per ottenere i servizi: meno file, maggiore comodit? e servizi sanitari pi? efficienti”.

