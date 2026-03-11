Asl1, Servizi Cup anche in farmacia: siglato protocollo tra ASL 1 e AFM

ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:mar 10 mar, 2026L’Aquila – Prenotare visite ed esami specialistici, pagare il ticket e disdire un appuntamento direttamente in farmacia, come allo sportello Cup. ? questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e AFM Spa per l’attivazione del servizio FarmaCup in alcune farmacie comunali del capoluogo – recita il testo pubblicato online. Il protocollo ? stato sottoscritto ieri mattina alla presenza del Direttore Generale della ASL 1, Paolo Costanzi, e dell’Amministratrice unica di AFM, Alessandra Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il servizio sar? attivo dal 1? aprile nelle farmacie di Civita di Bagno, Coppito, Torrione e Strinella, con possibilit? di estensione in futuro anche ad altre farmacie AFM. Grazie al FarmaCup i cittadini potranno prenotare visite ed esami, pagare il ticket e disdire le prenotazioni direttamente in farmacia, ampliando cos? i punti di accesso ai servizi sanitari e contribuendo a ridurre le file agli sportelli Cup. ?Ringrazio AFM – dichiara il direttore generale Paolo Costanzi – per aver aderito a questo servizio che la ASL 1 mette da tempo a disposizione delle farmacie del territorio che ne fanno richiesta – viene evidenziato sul sito web. L’ampliamento dei punti di prenotazione rappresenta un passo importante per migliorare l’accesso ai servizi sanitari e per alleggerire il carico sugli sportelli, insieme allo sviluppo dei servizi digitali come il Cup online – si apprende dalla nota stampa. Ci auguriamo inoltre che anche altre farmacie del territorio vogliano aderire a questa opportunit?, contribuendo ad ampliare ulteriormente la rete dei servizi a disposizione dei cittadini?. ?La riattivazione del servizio FarmaCup si inserisce nel progetto della Farmacia dei servizi – La salute si fa pi? vicina di AFM. – afferma Alessandra Santangelo – Le farmacie comunali sono pres?di di salute diffusi sul territorio e il nostro impegno ? offrire servizi utili, accessibili e semplici, soprattutto per le persone pi? fragili e per chi incontra difficolt? con gli strumenti digitali o ha difficolt? di mobilit?. Per questo AFM ha scelto di attivarlo in farmacie presenti sia in centro citt? che nelle frazioni – precisa la nota online. Continueremo a lavorare in sinergia con la ASL 1 e le istituzioni sanitarie del territorio con l’obiettivo condiviso di rendere il sistema sanitario sempre pi? efficiente, inclusivo e attento ai bisogni della comunit?. Per utilizzare il servizio sar? necessario presentarsi in farmacia con la ricetta elettronica e il codice fiscale – Orari del servizio FarmaCup Dal luned? al venerd? Coppito: 9.00 – 13.00 / 16.00 – 19.30 Civita di Bagno: 9.00 – 13.00 / 15.30 – 19.00 Torrione: 9.30 – 18.00 Strinella: 9.30 – 18.00 Sabato Civita di Bagno, Coppito, Torrione, Strinella: 9.30 – 12.00

