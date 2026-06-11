Asl1, Servizio 118, nuove ambulanze e Sten neonatale

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:gio 11 giu, 2026L’AQUILA – 8 nuove ambulanze entro agosto oltre a una Sten (terapia intensiva neonatale viaggiante) per settembre: cos? la Direzione Asl svecchia il parco macchine del servizio 118, problema che era sempre rimasto ai ‘box’ e a cui la nuova governance ha messo mano appena si ? insediata, accelerando sui tempi – precisa il comunicato. Il cronoprogramma del rinnovo dei mezzi ? scattato gi? da oggi con la consegna della prima ambulanza – Le altre 7 verranno consegnate, a seguire, singolarmente o a coppie, secondo scadenze prefissate: 30 giugno, 20 e 31 luglio, 31 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. Entro settembre arriver?, a chiudere il pacchetto dei nuovi mezzi, l’ultima ‘speciale’ ambulanza che ospita una terapia intensiva neonatale viaggiante – si apprende dalla nota stampa. Alcune ambulanze, peraltro, sono a pressione negativa, una modalit? che consente di trasportare in sicurezza anche pazienti contagiosi – precisa la nota online. La disponibilit? delle nuove vetture di emergenza va colmare una lacuna che si era protratta nel tempo e che non era mai stata affrontata – viene evidenziato sul sito web. Una problematica rilevante perch? riguarda l’efficienza del servizio e la necessit? di sostituire molti mezzi obsoleti, con un chilometraggio assai avanzato ed esposti a una forte usura – si legge sul sito web ufficiale. Peraltro, il piano di svecchiamento del parco auto del 118 non si esaurir? con l’arrivo delle 8 ambulanze e della Sten perch? la Direzione della Asl ha gi? programmato, per una fase successiva, l’acquisto di altre vetture – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il rinnovo del parco macchine del 118”, spiega il Manager Paolo Costanzi, “? stato, unitamente ad altre, una delle mie priorit?, sin dal momento in cui mi sono insediato – aggiunge testualmente l’articolo online. La sostituzione dei vecchi mezzi ? un aspetto cruciale perch?, oltre all’efficienza del servizio, riguarda la sicurezza degli stessi operatori sanitari che li utilizzano – recita il testo pubblicato online. Sono soddisfatto per aver affrontato il problema con risultati concreti e in tempi piuttosto rapidi”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it