Asl1, Sovraccarico meccanico e prevenzione malattie muscolo scheletriche: a Sulmona convegno regionale

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:

lun 20 nov, 2023Si terr? il 21 novembre prossimo al piccolo teatro Tony Del Monaco Sulmona – Riduzione delle malattie muscolo-scheletriche, dovute al sovraccarico bio-meccanico, e confronto su un approccio integrato: sono i temi al centro del congresso regionale in programma marted? prossimo 21 novembre a Sulmona, al piccolo teatro Tony Del Monaco, alle ore 8.00. I lavori dal titolo: “Il sovraccarico biomeccanico nell’ottica del Prp 2021-2015 spunti e prospettive per un approccio integrato” sono organizzati dal referente del servizio medicina del lavoro della Asl di Sulmona dott. Elpidio Garzillo, in collaborazione con la Regione e col patrocinio della Societ? italiana di Ergonomia e fattori umani – aggiunge la nota pubblicata. Le diverse iniziative relative alla strategia di contenimento delle patologie su parti del corpo e arti superiori, causate da determinate attivit? lavorative e posture, fanno parte del complessivo piano programmatico della direzione Asl, guidata dal Manager Ferdinando Romano – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo del congresso ? quello di sviscerare le diverse problematiche e di trovare punti d’incontro sulle procedure da seguire per rendere sempre pi? efficace l’azione di prevenzione, riducendo il rischio di malattie professionali. Al congresso di marted? prossimo parteciperanno circa 50 operatori, provenienti anche dalle Asl di altre province, appartenenti a diverse figure tra cui medici del lavoro, medici igienisti, di medicina legale, tecnico della prevenzione e infermieri professionali – In particolare il convegno ? indirizzato agli operatori del servizio del Psal (prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dei dipartimenti di prevenzione delle Asl della regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Saranno presenti, tra gli altri, dirigenti del settore prevenienti, oltrech? dall’Abruzzo, dall’Emilia Romagna e da citt? come Roma e Verona – si legge sul sito web ufficiale. “La riduzione del carico di malattia, compreso quello delle patologie muscolo-scheletriche”, dichiara il dott. Garzillo, promotore del convegno, “? una delle priorit? di intervento del piano di regionale di prevenzione 2021-2025. Tra i numerosi temi al centro dei lavori, ci sar? un’analisi approfondita sulle metodologie per la valutazione del rischio”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it