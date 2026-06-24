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Attualità

Asl1, Sulmona, ambulatorio vaccinazioni si sposta alla Casa di Comunità

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ASL 1 Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:mer 24 giu, 2026SULMONA – Da domani, gioved? 25 giugno, a Sulmona l’ambulatorio per le vaccinazioni verr? trasferito dall’attuale sede degli ex Comboniani (in via Gorizia) alla Casa di Comunit?, in viale Mazzini, al numero 100 (ex ingresso dell’ospedale di Sulmona). La nuova collocazione pu? contare su locali migliori sul piano strutturale e con le necessarie dotazioni tecnologiche – Inoltre, con lo spostamento alla Casa di Comunit? gli utenti, oltre all’ambulatorio vaccinale, potranno trovare raggruppati altri servizi, in precedenza situati in sedi diverse, tra cui Cup, guardia medica, ambulatori specialistici, Sportello Anagrafe Sanitaria, Sportello front office Punto Unico di Accesso (PUA) e Sportello front office ADI.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it

 

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