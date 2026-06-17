Asl1, Sulmona, da domani alcuni servizi nella Casa di Comunità

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 1 Abruzzo:mer 17 giu, 2026SULMONA – Scatta domani gioved? 18 giugno, a Sulmona, la riorganizzazione logistica di alcuni servizi che verranno trasferiti all’interno della Casa della Comunit?, in viale Mazzini, al numero 100 (vecchio ingresso dell’ospedale di Sulmona). I servizi che da domani saranno spostati nella Casa di Comunit? sono: CUP (attualmente collocato nella palazzina De Chellis), Guardia Medica (ora ubicata all’ospedale), ambulatori specialistici, Sportello Anagrafe Sanitaria, Sportello front office Punto Unico di Accesso (PUA) e Sportello front office ADI (tutti attualmente con sede in via in Via Buco della Grotta). Il raggruppamento dei servizi nella Casa di Comunit? risponde alla necessit?, prevista dalla riforma, di organizzare un presidio sanitario territoriale il pi? vicino possibile al cittadino – recita il testo pubblicato online. “La concentrazione dei servizi, finora situati in luoghi diversi”, dichiara il direttore dell’area distrettuale peligno-sangrina, dott.ssa Agata Arquilla, “permetter? all’utente di trovare in un unico presidio sanitario tutto ci? che gli serve per l’assistenza territoriale primaria, senza doversi pi? spostare da una sede all’altra, con un miglioramento organizzativo complessivo delle attivit?”

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it