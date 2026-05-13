Asl1, Sulmona, dipendenze: Serd allo stadio comunale per prevenzione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:mer 13 mag, 2026SULMONA – La prevenzione contro le dipendenze ‘gioca’ la sua partita all’interno dello stadio di Sulmona, in un confronto con i calciatori della formazione giovanile dell’Ads Olympia Ovidiana, ragazzi di et? tra 14 e 17 anni – precisa la nota online. L’iniziativa, dal titolo ‘Non fare autogol’, si terr? domani, 14 maggio, alle ore 15, per iniziativa del Serd (servizio contro le dipendenze) con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sui rischi derivanti dal consumo di alcol e droghe e sulle ricadute sulla salute e sulle prestazioni, tema a cuore di chi fa sport. Verranno utilizzati visori ottici, che simulano l’effetto dell’alcol, e organizzati giochi per approfondire la tematica – viene evidenziato sul sito web. L’insolita cornice dell’evento sar? lo stadio comunale Pallozzi di Sulmona, nell’ambito della collaborazione tra Serd e direttivo della squadra di calcio, da sempre sensibile alle tematiche che promuovono stili di vita sani e legali – aggiunge la nota pubblicata. La scelta di coinvolgere giovani atleti e di tenere l’incontro sulla prevenzione sul rettangolo verde del campo di calcio ? in funzione della ricerca di nuove modalit? per trasmettere ai giovani le informazioni necessarie e indicare loro i comportamenti di vita pi? adeguati – precisa il comunicato. L’iniziativa, tra l’altro, ha attirato l’attenzione di alcune testate giornalistiche nazionali che hanno realizzato un servizio proprio sulle attivit? di prevenzione messe in capo dal Serd. L’incontro di domani allo stadio comunale rientra nelle attivit? di prevenzione del primo semestre 2026 del Serd area Peligno-Sangrina – si apprende dal portale web ufficiale. Nell’ambito di questo programma complessivo, teso alla prevenzione contro le dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti e gioco d’azzardo, si sono tenuti incontri nelle scuole e negli istituti penitenziari dei Comuni peligni, con la proiezione di filmati a tema per suscitare riflessioni e dibattiti finalizzati alla presa di coscienza dei temi sul tappeto –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: asl1abruzzo.it