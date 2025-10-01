Asl1, Sulmona: intestino fuoriuscito, paziente operata d’urgenza e salvata

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:mer 01 ott, 2025Sulmona – Subisce la fuoriuscita dell’intestino, dovuta ai postumi di una precedente operazione fatta fuori Regione, che le viene riposizionato tramite il canale vaginale con un’operazione d’urgenza compiuta all’ospedale di Sulmona – viene evidenziato sul sito web. Il complesso intervento, eseguito di recente dal reparto Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sulmona, ? stato portato a termine dal primario dott. Cosma Cosenza – si legge sul sito web ufficiale. La donna, residente nella Valle Peligna, ristabilitasi dopo l’intervento al presidio peligno, era stata operata di isterectomia (asportazione dell’utero) in un ospedale di Roma ma, a seguito di un cedimento della sutura, l’intestino era fuoruscito dalla vagina – In seguito all’emergenza, la paziente era stata trasportata durante la notte all’ospedale di Sulmona e sottoposta a operazione d’urgenza – si apprende dal portale web ufficiale. Con una complessa procedura chirurgica l’intestino ? stato riportato nella sua sede naturale, evitando gravi conseguenze alla paziente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un intervento molto delicato che il reparto ha gestito con rapidit?, professionalit? ed efficienza – Nella sua attivit? l’unit? operativa di Ostetricia e ginecologia si avvale di una qualificata ?quipe chirurgica, diretta da Cosenza, composta dai medici Gianluca Di Luigi, Annamaria Stammitti, Salvatore Esposito e Yda Rapini – aggiunge la nota pubblicata. Il coordinamento infermieristico ? affidato alla dott.ssa Felicia Di Bacco – aggiunge testualmente l’articolo online. “La capacit? di affrontare e risolvere anche casi al di fuori della routine”, dichiara Cosenza, “? dovuta all’organizzazione e all’unit? d’intenti, in particolare col reparto di anestesia, diretto dalla dott.ssa Annamaria Desantis. Nei piccoli ospedali come il nostro ? pi? facile instaurare un clima di collaborazione che favorisce l’affiatamento tra gli operatori e sviluppa il senso di appartenenza, fattori importanti per lavorare al meglio e assicurare il migliore livello di assistenza” Ai primi mesi dell’anno il reparto si era segnalato per due interventi, effettuati con successo, su una paziente di 93 anni e su una di 80, operate rispettivamente di tumore all’endometrio (la parte interna dell’utero) e carcinoma ovarico avanzato – recita il testo pubblicato online. Interventi non semplici non solo per le patologie ma soprattutto per l’et? delle pazienti.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it