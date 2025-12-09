- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Attualità

Asl1, Sulmona, Medicina Sportiva: visite tutti i giorni con l’assunzione di un nuovo medico, già in servizio

Aggiornamenti dall’ASL 1 Abruzzo disponibili sul sito istituzionale:mar 09 dic, 2025 La Direzione strategica della Asl: “Rispettati in tempi rapidi gli impegni presi” SULMONA – L’ambulatorio di Medicina sportiva di Sulmona torna a pieno regime: visite tutta la settimana invece che un solo giorno – aggiunge testualmente l’articolo online. La Direzione strategica della Asl, come da impegni assunti, ha potenziato l’organico con l’assunzione di un medico a tempo pieno, entrato in servizio il primo dicembre scorso – riporta testualmente l’articolo online. Con l’immissione nei ranghi del nuovo specialista a tempo indeterminato, che si aggiunge a quello che era gi? presente, a Sulmona ? stata riorganizzata l’intera attivit? e garantita cos? una ampia copertura del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online.   Le visite della Medicina sportiva vengono ora assicurate dal luned? al venerd? mattina, ad esclusione del gioved?, e nel pomeriggio anche marted? e mercoled?. Un calendario lavorativo che consentir? di dare risposte alle numerose richieste di rilascio di certificazione medica, a scopo agonistico e non, non solo agli utenti di Sulmona ma anche a quelli degli altri centri della Valle Peligna – viene evidenziato sul sito web.   La direzione strategica della Asl 1 Abruzzo ha recepito le istanze di potenziamento del servizio, giunte dal territorio, in tempi molto rapidi, espletando velocemente tutte le procedure amministrative necessarie per l’assunzione di un nuovo medico – riporta testualmente l’articolo online. L’arrivo del nuovo specialista, peraltro, ha permesso anche di rafforzare l’attivit? della Medicina dello sport ad Avezzano dove ora le visite, grazie a due aperture settimanali in pi?, vengono assicurate tutte le mattine e per 4 volte anche nel pomeriggio – riporta testualmente l’articolo online.  

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it

 

