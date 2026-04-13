Asl1, Sulmona: Serd in azione allo stadio, dipendenze in ‘fuori gioco’

ASL 1 Abruzzo: novità dal sito istituzionale:lun 13 apr, 2026SULMONA – Incontri nelle scuole e negli istituti penitenziari, confronti col mondo dello sport e filmati a tema per rafforzare, nella Valle Peligna, la prevenzione contro le dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti e gioco d’azzardo – riporta testualmente l’articolo online. Le iniziative saranno il filo conduttore degli eventi programmati dal Serd di Sulmona, in occasione del mese della prevenzione alcologica e nell’ambito del Piano regionale della prevenzione sulle dipendenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il primo evento, in programma domani, ? denominato ‘Cinema dentro, il cinema esplora le dipendenze’ e prevede una serie di proiezioni a tema – Il progetto coinvolge tre piccoli gruppi di detenuti, ristretti nella Casa di reclusione di Sulmona – si legge sul sito web ufficiale. La prima proiezione si ? terr? appunto domani, dalle ore 9 alle 11, a cui seguiranno le altre secondo questo calendario: 21 aprile, 5 maggio, 12 maggio, 9 giugno e 16 giugno – recita il testo pubblicato online. Gioved? 16 aprile, dalle ore 9 alle 12, sar? la volta di ‘Drunk Goggles- zero alcol 100% tu’, rivolto agli studenti degli Istituti Leonardo da Vinci di Pratola Peligna- Polo Scientifico Tecnologico – L’evento sar? ripetuto il 21 aprile alla stessa ora all’Istituto Vico di Sulmona – viene evidenziato sul sito web. Coinvolti alunni delle classi terze che verranno formati come tutor e agiranno in qualit? di facilitatori dell’esperienza che effettueranno gli studenti delle prime e delle seconde classi indossando i visori ottici che simulano gli effetti del1’alcol. Previsto un InfoPoint interattivo per sensibilizzare i ragazzi con materiale informativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il 14 maggio, alle 15, a Sulmona, allo Stadio Pallozzi, si terr? un ulteriore evento dal titolo: ‘Non fare autogol: allenarsi a dire no ad alcol e droghe’. Consister? in un incontro con gli atleti dell’Olympia Ovidiana – si apprende dal portale web ufficiale. Obiettivo: coinvolgere i giovani per far acquisire loro la consapevolezza sui rischi derivanti dal consumo di alcol e droghe attraverso l’uso di visori che simulano gli effetti dell’alcol e altre modalit? per mettere in guardia dai pericoli del gioco d’azzardo –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’ASL 1 Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it