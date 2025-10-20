Asl1, Sulmona, un simbolico albero nell’area verde dell’ospedale per coniugare salute ed ecosistema

ASL 1 Abruzzo, ultime dal sito web istituzionale:lun 20 ott, 2025Sulmona – Coniugare salute ed ecosistema mettendo a dimora un giovane albero nell’area verde dell’ospedale: ? lo scopo della cerimonia in programma al presidio di Sulmona per marted? 21 ottobre alle ore 9. L’iniziativa rientra nella terza edizione del progetto nazionale ‘Un albero per la salute’, promossa congiuntamente da Fadoi (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e Arma dei Carabineri raggruppamento Biodiversit?, manifestazione che coinvolger? 30 ospedali italiani – precisa il comunicato. In Abruzzo, come struttura sanitaria in cui piantare un simbolico giovane albero, ? stato scelto l’ospedale peligno – aggiunge testualmente l’articolo online. Ogni pianta, all’interno del progetto nazionale, potr? essere geolocalizzata con uno speciale cartellino e sar? possibile seguirne la crescita, monitorando in tempo reale anche il risparmio di anidride carbonica – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa mira a sviluppare una maggiore consapevolezza dell’approccio olistico “One Health” (una sola salute), secondo cui la salute delle persone e la salute dell’ecosistema sono indissolubilmente legate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla cerimonia di marted? prossimo, per la messa a dimora dell’albero, saranno presenti, tra gli altri, il dott. Luigi Aloisantonio, rappresentante regionale Fadoi e dirigente medico del reparto di Medicina Interna di Sulmona, che curer? l’organizzazione, e i rappresentanti del gruppo dei Carabinieri per la biodiversit?. La messa a dimora dell’albero sar? preceduta da una breve presentazione che si svolger? nel polo formativo dell’ospedale – “La Fadoi ha nel suo Statuto, tra gli scopi istituzionali”, dichiara Aloisantonio, “il miglioramento e la definizione dei percorsi assistenziali, come pure le iniziative di educazione sanitaria sui comportamenti, sulle abitudini e sulle azioni che riguardano le condizioni sociali ed ambientali che impattano sulla salute del singolo e della comunit?.”

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it